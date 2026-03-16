錯過真的會搥心肝！Costco「隱藏櫃位」被挖出 網友全暴動了

國外網友分享，包括Le Labo、Creed、Gucci等高端香水，以及Aesop的身體清潔產品，不時會以快閃形式出現在Costco販售。（彭博、Costco官網，本報合成）

〔記者邱巧貞／台北報導〕「原來Costco還有這一區？」近期有國外消費者在社群分享新發現，部分Costco門市悄悄出現設計師香水快閃櫃（fragrance pop-up），販售包括Le Labo、Creed、Gucci等多個奢華香氛品牌，價格甚至只要專櫃定價的一半左右，消息曝光後迅速在網路上引發討論。

不少網友表示，像是近年討論度極高的 Le Labo Santal 33，在百貨公司或品牌專櫃的售價通常不低，但在Costco快閃櫃中，價格約 99.99美元（約新台幣3200元），比一般零售通路便宜不少。部分社群分享也指出，Santal 33 在Costco販售時，價格可能比其他通路便宜約85美元（約新台幣2600元），讓不少香氛愛好者直呼「像挖到寶」。目前同款在台灣專櫃定價約為 50ml／7600元、100ml／1萬900元。

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根據國外網友分享，這類香水並非固定販售，而是以快閃形式出現在不同Costco門市。櫃位通常會在不同倉庫門市輪流出現，且販售時間可能只有短短一段期間，是否能買到也取決於各門市庫存，因此常被網友形容為「運氣商品」。

除了香水外，另一個近期被網友挖出的隱藏優惠，則是 Aesop 的身體清潔產品。部分Costco門市上架品牌明星商品天竺葵身體潔膚露組合包，以2瓶×500ml的形式販售，價格約 69.99美元（約新台幣2200元）。相比之下，台灣專櫃定價為500ml／1550元，整體價格仍相對划算。

不過與香水快閃櫃類似，這類商品供貨數量有限，且是否上架會依不同Costco門市庫存而有所差異，因此常出現「有人買到、有人找不到」的情況，也讓社群討論熱度持續升溫。

有長期觀察Costco商品的消費者指出，Costco一直以來就以低於專櫃價格販售香水與美容產品聞名，但不少商品並不會固定陳列，而是以短期活動或庫存形式出現，往往只有熟悉門市動線、或運氣好的消費者才比較容易發現。

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