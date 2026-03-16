日本MUJI新品主打「台日協作」 瞄準台灣消費者頭皮困擾

MUJI頭皮護理系列透過「台日協作」開發模式，針對台灣氣候與使用情境調整配方，回應台灣消費者的頭皮護理需求。（翻攝自品牌IG、業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕日本MUJI無印良品除了簡約風格的居家生活用品深受消費者喜愛，近年其美容保養與身體清潔產品也逐漸在社群平台掀起討論。近期日本網路上就有一款被不少網友稱為「低調好用」、「開架平替」的洗護產品再次被翻出，引發一波關注，即是MUJI的「植物發酵液頭皮護理系列」。

MUJI無印良品長期以「使用者需求」作為商品開發的核心思維，品牌在美容保養與身體清潔產品上同樣延續成分單純、設計簡潔且實用的理念，因此在市場上累積不少支持者。其中，「植物發酵液頭皮護理系列」推出後便在日本市場引發不少討論。

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從日本電商平台與使用者評論來看，多數消費者對其清爽洗感與溫和成分給予正面評價，認為泡沫細緻、洗後頭皮乾淨舒適，特別適合容易出油或悶熱環境使用；同時淡淡的草本與柑橘香氣也被認為自然清新，不會過度殘留。

隨著頭皮護理概念逐漸普及，MUJI也將該系列導入台灣市場，並特別從在地氣候條件進行調整。由於台灣高溫潮濕，頭皮容易因出汗與油脂分泌增加而產生悶熱、搔癢等困擾，品牌在商品開發上採取「台灣企劃、日本製造」模式，希望讓產品更貼近在地使用需求。

此外，台灣企劃更特別調整配方比例，升級植物發酵液頭皮護理洗髮精（490元）中「甘草酸二鉀」與「薄荷醇」的含量，提升洗淨力與清爽感，讓頭皮在悶熱氣候下也能維持舒適清爽的使用體驗。全系列皆無添加酒精、合成香料、礦物油及矽靈，散發洋甘菊與葡萄柚的清雅淡香。

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