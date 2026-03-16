沙烏地阿美一封信曝：伊朗才是全球油市重啟關鍵

一艘油輪在荷姆茲海峽遇襲。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕當全球最大石油出口商沙烏地阿美（Saudi Aramco）致函全球買家，還無法確定4月出口將使用哪一個碼頭時，該訊息揭露一個新現實：重啟全球能源市場的關鍵是伊朗，而非美國。

路透報導，該信函表示，4月原油可能從紅海，也可能仍由波灣出口。一名沙國原油買家在接獲該信函後表示，「我不如打電話給伊朗，問問戰爭何時結束，這樣我才能拿到我的油」。

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該言論反映，儘管美國與以色列可能隨時宣佈戰爭結束，但伊朗將最終決定這場史上最嚴重的油氣供應干擾會持續多久。

中東與西方企業警告，即使雙方停火，但僅靠美國的安全保證，並不足以重啟荷姆茲海峽的航運，以及讓波灣國家恢復產油。德黑蘭製造與部署低價無人機的能力，意味伊朗干擾或癱瘓荷姆茲航運的時間，恐比美國宣布戰鬥結束還要久。

一名波灣能源產業資深主管指出，除非美國及以色列與德黑蘭達成的停火協議，包含伊朗停止攻擊或威脅航運，否則荷姆茲海峽的運輸無法正常化，他補充，他的油輪將等待到伊朗的安全保證，才會啟航。

在美國攻擊伊朗的原油出口重鎮哈爾克島（Kharg）的軍事目標後數小時，阿拉伯聯合大公國位於富吉拉（Fujairah）的原油裝載中心也遭無人機攻擊。

前美國中情局（CIA）分析師、RBC資本市場的克羅夫特（Helima Croft）指出，伊朗釋出的訊息是：在這場衝突中，沒有一處港口是安全的，以及局勢升級與否不是受華府控制。

伊朗的襲擊已使沙烏地、阿聯、巴林與以色列的煉油設施關閉，使油氣價格暴漲60%。摩根士丹利分析師認為，即使衝突很快結束，但市場的混亂可能持續數週。

荷姆茲的封鎖已迫使波灣產油國紛紛減產，石油輸出國組織（OPEC）最大產油國沙烏地已減產20%、第二大產油國伊拉克減產70％、第三大的阿聯則減產50％；推估目前波灣地區的石油生產每日約減少700至1000萬桶，約占全球需求7％至10％，2024年該區日產1610萬桶原油。

卡達也完全停產液化天然氣，使全球液化天然氣的供應減少20％；卡達通知客戶，也許到5月之前無法出貨。一名業界人士說：「原因很簡單，就是為了安全，我們不能拿人命冒險」。

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