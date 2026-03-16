4個品牌汽車可開25萬公里遠超同業水平！另4品牌被評根本不可能

目前普通汽車行駛25萬公里的機率僅為4.8%，但根據iSeeCars.com最新發布的一份報告，有4個品牌的汽車行駛里程超過了行業平均水平。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據凱利藍皮書（Kelley Blue Book）報導，新車平均價格已超過5萬美元（台幣150萬元）。因此，如果要購買新車，消費者肯定希望它盡可能耐用，物有所值。

就汽車的預期壽命而言，品牌至關重要。目前，普通汽車行駛25萬公里的機率僅為4.8%，但根據iSeeCars.com最新發布的一份報告，有4個品牌的汽車行駛里程超過了行業平均水平。該報告還指出最不可能達到25萬公里的4個品牌。

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如果您正在尋找一款經久耐用的汽車，以下是您應該購買和避免購買的汽車品牌。

以下為最有可能行駛25萬英里的4個汽車品牌

1. Toyota

行駛里程超過25萬公里的機率：17.8%

與平均汽車品牌相比的可能性：3.7倍

2. Lexus

行駛里程超過25萬公里的機率：12.8%

與平均汽車品牌相比的可能性：2.7倍

3. Honda

行駛里程超過25萬公里的機率：10.8%

與平均汽車品牌相比的可能性：2.3倍

4.Acura

行駛里程超過25萬公里的機率：7.2%

與一般汽車品牌相比的可能性：1.5倍

以下為最不可能達到25萬英哩行駛里程的汽車品牌

1. Maserati

行駛里程超過25萬公里的機率：0%

與平均汽車品牌相比的可能性：0倍

2. Mini

行駛里程超過25萬公里的機率：0%

與平均汽車品牌相比的可能性：0倍

3. Jaguar

行駛里程超過25萬公里的機率：0%

與平均汽車品牌相比的可能性：0倍

4. Land Rover

行駛里程超過25萬公里的機率：0.1%

與平均汽車品牌相比的可能性：0倍

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