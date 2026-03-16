中信金印度GIFT City分行開業 啟動海外版圖新布局

中信金公告，子公司中國信託銀行印度古吉拉特邦金融特區 （GIFT City）分行，將於115年3月17日開業。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）積極拓展海外據點，今（16）日公告，規劃於印度古吉拉特邦金融特區（GIFT City）設立的新分行，將於明（17）日正式開業。

中信金上周舉行法人說明會，外界關注台灣企業加碼投資美國的需求，對於中信銀美國業務的幫助有哪些？中信金總經理高麗雪指出，隨著台灣高科技產業陸續赴美投資，將形成一些較明顯的集中聚落，中信銀將持續強化美國分行、子行服務客戶的能力，因此也將持續設立海外據點。

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美國方面，除了現行的紐約分行外，也將在洛杉磯增設1個分行，同時也將在德州設立個一個辦事處，預計今年上半年開業；美國子行部分，也將增設鳳凰城據點。

亞洲方面，日本部分，中信銀將在福岡設立一個出張所，類似分行的概念。澳洲雪梨則已在去年底開設新的分行。

東南亞部分，中信銀去年底在越南設了海防跟平陽辦事處，可搭配既有的胡志明分行與河內辦事處，共同提供台商服務。印尼部分，除了在雅加達、萬隆跟泗水等台商投資的熱點外，今年也會考量在中爪哇，也就是三寶瓏的部分，設立中信銀印尼子行的三寶瓏分行。

印度部分，目前已有新德里分行及卡圖帕克姆分行，最新設於古吉拉特邦金融特區的GIFT City分行，17日正式開業。高麗雪解釋，GIFT City分行類似台灣OBU（境外金融中心）概念的一個分行，為持續擴大對印度市場的經營，也持續評估是否開設第4家分行。中信銀目前海外佈局的規劃，就是在東南亞、日本、美國持續推進，希望可以提供台商更綿密的服務。

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