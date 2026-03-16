三星鎩羽而歸 「最具雄心產品」上市數月後將停賣 原因揭曉

三星一項最具雄心壯志的三折疊智慧型手機Galaxy Z TriFold在發布幾個月後可能停止銷售。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕三星一項最具雄心壯志的手機即將鎩羽而歸！三折疊智慧型手機Galaxy Z TriFold在發布幾個月後可能停止銷售，儘管消費者非常渴望這款手機。

Phonearena報導，去年聖誕節和新年假期前夕，三星在韓國發布了Galaxy Z TriFold。它是一款非常暢銷的產品，但從來就不是為大眾市場設計。

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今年年初，這款手機又陸續登陸包括美國在內的其他幾個國家。嚴格來說，三星首款三折疊智慧型手機上市至今不過幾個月。然而，據報導，三星已經決定停止銷售這款手機。

2024年，華為發表了Mate XT，這是全球首款三折疊智慧型手機。近一年後，三星也推出了自己的三折手機Galaxy Z TriFold。然而，與三星其他手機不同的是，Galaxy Z TriFold僅在部分國家和地區發售，包括韓國、中國、台灣、新加坡、阿聯和美國。

Galaxy Z TriFold這款設備也僅限量發售。去年12月發布的報告稱，當時韓國僅有3000至4000台該設備在販售。全球發售量約2萬至3萬台。與三星Galaxy Z Fold 7和Z Flip 7超過100萬台的預購量相比，這些數字簡直微不足道。

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