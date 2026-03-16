振大環球去年EPS歷史第3高 預期今年雙位數成長

振大環球預期2026全年營收可望雙位數成長，圖為該公司董事長許公任。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣製造廠振大環球（4441）去年稅後淨利9.28元，每股盈餘（EPS）14.79元，皆創歷年第三高紀錄。管理層今天表示，預期2026全年營收可望雙位數成長，並以2025年的成長幅度作為內部努力方向，由於開年表現即優於預期，公司全年成長目標達成率可望維持在高檔水準。

振大環球去年營收74.8億元、年增28.3%，毛利率23.06%、年減1.7個百分點，營益率14.25%、年減1.8個百分點，歸屬母公司業主淨利9.28億元、約略持平於2024年，每股盈餘14.79元、年減4%。針對去年盈餘，管理層決議配發現金股利10.8元，配發率73%，以今日收盤價209.5元計算，殖利率約5.15%。

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振大環球看好旗下成長動能，主因電商客戶持續受惠線上消費趨勢，成長潛力明確；美國大型運動通路需求也相當強勁，今年訂單可望維持雙位數成長。此外，公司亦同步積極布局運動類型新客戶，擴大未來營運動能。

振大環球提到，在產能配置上，近期中東局勢加速全球供應鏈重組，也凸顯非洲免稅產區的競爭優勢，旗下馬達加斯加ESG 新廠預計第三季完工投產，可望吸引更多品牌客戶洽談合作。另一方面，同步加速推進越南產能布局，以因應客戶快單需求，未來亦不排除朝合資或併購方向發展，更強化上下游整合與產能彈性。

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