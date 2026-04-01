LTN經濟通》重回復古風？此電子商品奇特現象

日本數位相機2024年出貨量增加4.7萬台，達43.9萬台，7年來首次增長。（資料照，法新社）

數位相機出貨谷底回升

〔財經頻道／綜合報導〕受智慧型手機衝擊的小型數位相機，在近年竟意外地再次受到歡迎。2024年，日本國內出貨量7年來首次略有增加。除了操作便利外，在社群媒體上發布照片時，畫質上的創意與差異化也被重新評價。

報導走訪東京的連鎖電器賣場Bic Camera，該門市就擴大了數位相機的展示區。目前以1萬至2萬日圓價位為主，約有20款機型陳列，並展示了與智慧型手機拍攝的照片進行比較。該店從2024年前後開始，顧客對商品的詢問明顯增加。負責人表示「帶有顆粒感的畫質等獨特拍攝效果，加上價格相對親民，受到歡迎。熱潮正逐漸升溫，人氣應該會持續。」

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據日本相機影像機器工業會（CAMPA）統計，小型數位相機在國內出貨量自2007年的峰值992.2萬台後逐年下降，2023年僅為39.2萬台，縮小至過去高峰的25分之1。近年，這類相機逐漸受到年輕族群關注，2024年出貨量增加4.7萬台，達43.9萬台，7年來首次增長。

21世紀初，數位相機曾經是每個家庭的標配，它們承載著旅行、聚會與日常的影像記錄。然而，隨著智慧型手機拍照功能迅速提升，消費者的注意力逐漸轉向手機，數位相機的市場規模大幅萎縮。那個曾經風光一時的產業曾面臨被取代的命運，甚至許多人認為相機只會成為科技史上的一小段歷史。

過去幾年，數位相機逐漸被智慧型手機取代。（資料照，路透）

大廠紛推全新機型

相機市場在2010年代後期急速下滑，各家廠商幾乎都停止了入門級與中階數位相機的生產。然而。最近出現了一些變化，除了二手相機市場非常活躍之外，還有更多新的動向。例如Canon、Nikon、Panasonic、Fujifilm等廠商，開始替舊機型加入USB-C或藍芽等新功能進行更新，甚至推出全新的機型。

然而，數位相機本來應該被手機取代，為什麼又紅起來？日媒《CNET Japan》點出5個人氣再度回升的理由。一是「復古感」，年輕世代對舊科技產生興趣；二是「特別感」，用相機拍照比手機更有儀式感；三是「與手機分離」，能專心記錄當下、不被通知打擾；四是「照片風格不同」，相機能拍出與手機不同的影像質感；五是受 TikTok 等社群平台流行趨勢影響，使數位相機再次受到關注。

數位相機衰退並非單一因素，而是科技便利性、功能重疊、價格成本與使用習慣四者共同作用的結果。（資料照，彭博）

智慧手機崛起 打趴數位相機

日本相機與影像產品工業協會（CIPA）統計，從2010年到2023年，全球相機出貨量暴跌94％，幾乎抹去過去數十年累積的成長。

造成數位相機衰退的原因，主要來自智慧手機的便利性與功能整合。智慧型手機不僅能隨手拍攝，還能即時編輯、上傳到社群平台，滿足使用者對快速分享的需求。相比之下，傳統數位相機需要額外攜帶、拍攝後再傳輸照片，使用流程繁複，對多數消費者而言顯得不夠方便。

除了便利性之外，功能重疊也是關鍵因素。隨著手機相機加入濾鏡、夜景模式、美化等功能，原本入門與中階數位相機的優勢逐漸消失。消費者認為「手機已經足夠好用」，購買相機的意願下降。價格因素也加劇市場萎縮，高階單眼或無反光鏡相機價格昂貴，一般使用者難以負擔；而低階機型又被手機功能取代，導致數位相機在中低價位市場失去立足點。

消費者使用習慣的改變，也讓相機需求縮小。社群媒體盛行之後，人們更重視「即拍即分享」，而相機的拍攝與傳輸過程往往需要額外步驟，不符合快速流動的生活節奏。數位相機衰退並非單一因素，是科技便利性、功能重疊、價格成本與使用習慣，4者共同作用的結果。

在社群媒體的推波助瀾下，數位相機重新受到關注。（資料照，彭博）

社群媒體興起 帶動數位相機復興

近年在TikTok、Instagram等平台上，不少創作者開始分享使用數位相機拍攝的照片或影片，並介紹不同機型的特色。這些影像往往帶有顆粒感、色彩偏差或復古氛圍，與智慧型手機拍攝後經過自動優化的影像形成明顯對比。這樣的畫面風格被部分網友視為更具「真實感」與「情緒感」，逐漸形成一種新的視覺潮流。

除了影像風格外，相機本身也成為生活風格的一部分。一些年輕人會將小型數位相機掛在脖子上或放在隨身包包中，在日常生活或旅行時隨手拍攝。對他們而言，拿起相機拍照的過程本身就具有某種儀式感，也讓拍攝行為從「隨手記錄」轉變為「經意創作」。

這股潮流也帶動了二手相機市場的活躍。不少早期推出的卡片型數位相機，因為影像風格特殊或外型具有年代感，重新受到年輕族群追捧。過去較少人關注的小型數位相機，近年詢問度與交易量都明顯增加，甚至出現部分熱門機型供不應求的情況，網路上販售價格更是飆高。

《紐約時報》在2023年初就曾觀察到，有不少Z世代年輕人，會在TikTok上分享數位相機，並將拍出的照片發布到Instagram。TikTok上 #digitalcamera標籤也高達1.84億次觀看。

過去幾年，Y2K（千禧年）復古風格，涵蓋1990年代末到2000年初的科技熱潮與生存焦慮在Z世代中蔓延。這股懷舊風也影響了TikTok，推動低腰褲、絲絨運動服、牛仔裙疊穿等時尚潮流。如今，連當年捕捉這些造型的科技產品數位相機也成為Y2K懷舊的對象。

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