破釜沉舟變破產？他44歲見別人成功羨慕嫉妒恨 1決定人生崩盤了

日媒提醒企業經營者，真正的改革並非摧毀，而是面對現狀。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕身為企業經營者，看到他人交出亮眼成績單時，若自己的企業停滯不前難免壓力破表。1名44歲的日商CEO公司營運非常出色，但是看到社群媒體充斥比自己更成功案例時，心中充滿焦慮，決定放手一搏，進行組織改造精簡人員，卻因溝通不良及對自身的缺點視而不見，導致菁英人才大落跑，不僅沒有解決問題，害公司陷入更慘的困境，最後連老婆也跑了，面臨悲劇人生。

《The Gold Online》披露1名企業CEO因焦慮感開啟一場衝動又魯莽改革，最終失去員工的信任，害公司陷入更慘的困境，連家人也不挺了。

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報導指出，每當日本企業的會計年度（4/1至隔年3/31）開始時，一種莫名的迫切感湧上商界領袖的心頭。看到社群媒體上充斥著他人的成功，而自身公司卻停滯不前，有些CEO或許會想只要打破現狀，這種「重塑自我」的強力改革，往往最終會先摧毀最重要的東西，44歲的上岡社長（化名）就是血淋淋的例子。

某1年的會計年度截止日，上岡社長獨自坐在辦公室，一遍又一遍地翻閱財務報表，數字並不糟糕，公司沒有虧損，員工人數還增加了，公司與銀行的關係也很好。客觀來說，公司運作得非常出色。然而，一種難以言喻的不安感卻在他內心深處蔓延開來。

特別是當一些CEO打開社群媒體時，看到的都是其他公司社長發布的成功報告，例如「我們拓展了海外市場」或「我們的年銷售額突破20億日圓」。不知為何，他們總覺得自己被時代拋在了後面，即便他們經營的公司本應蒸蒸日上。上岡社長也不例外。他合上財務報表，喃喃自語道：「真希望一切可以重來。」然而，這正是崩塌的開端。

4月1日新會計年度開始當天，上岡強勢宣告新年度計畫，他說，「今年，我們將進行重大變革，絕不敷衍了事。」公司決定精簡不獲利的部門，重組組織架構，並從根本上改變銷售策略。從管理角度來看，所有這些決定都是合理的。然而，問題出在「速度」和「溝通方式」。決策的數量增加了，但向員工解釋的卻減少了。即使一位高層質疑是不是有點操之過急了？上岡也置之不理。

於是，公司內部的裂痕開始顯現，面對突如其來的組織架構重組、缺乏充分解釋的人事變動、工作流程的驟然改變，一位高層直言「我們看不出社長的目標是什麼？」。緊接著，才華洋溢的中階主管開始接連離職。慘的是，一位長期商業夥伴也發出警告：「在貴公司結構穩定之前，我們將暫停所有新項目。」

更慘的是，上岡每天晚上都很晚才回家，家人一起吃飯的機會也急劇減少。他週末都把自己關在書房裡，某一天妻子直接將離婚協議書擱在桌上。最終，上岡面對的是空蕩蕩的家和一家快完蛋的公司。

報導強調，真正的改革並非摧毀，而是面對現狀。上岡對公司停滯不前的現實和自身的弱點視而不見，就倉促投入改革，最終導致悲劇。公司和家庭的基石都是「信任」，建立信任需要多年，卻可能瞬間崩塌。

報導說，許多商業領袖在摧毀公司的同時也摧毀了他們的家庭，當你意識到這一點時，往往為時已晚。新年度的來臨應該是與眼前的現實進行對話的時期。比起浮誇的改革，冷靜對話更為重要；比起魯莽大膽的決策，腳踏實地、循序漸進的決心更重要。

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