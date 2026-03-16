神盾集團前進輝達GTC 旗下安格展示新一代AI之眼

神盾集團董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾集團（6462）宣布旗下邊緣 AI 晶片廠安格（6684）今日於全球AI年度盛會─NVIDIA GTC 2026展示其新一代「AI 之眼」多模態視覺感知系統，該系統建構於 NVIDIA Jetson Thor 平台，並整合芯鼎（6695）高階 iCatch HSB（Holoscan Sensor Bridge）模組，在實體 AI（Physical AI）感測與決策應用領域實現跨世代突破。

安格表示，透過 Digital Twin（數位孿生）技術，iCatch HSB 模組可為機器人建構一個可被理解的虛擬世界；同時，安格的邊緣 AI 演算法則賦予系統強大的學習、預測與決策能力。兩者深度整合，使系統能以毫秒級速度完成感測分析與即時決策，為 自主移動機器人（AMR）、工業機械手臂與無人機 等應用帶來低延遲、高智慧的運算體驗。

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在NVIDIA GTC 現場，安格展示「AI 之眼」的核心技術架構，透過數位孿生與邊緣 AI 的整合，實現更智慧化的感知與決策能力，打造可被理解的虛擬世界，並賦予學習與決策能力，搭載安格高效能多模態視覺感知系統，AI 可在毫秒內完成深度學習分析與路徑預測，並快速做出最佳化決策，實現虛實整合的智慧運算能力。

安格此次展示亦整合神盾集團內部技術資源，並攜手合作夥伴欣普羅（6560），結合其作為 NVIDIA Elite Partner 的影像整合經驗，在 NVIDIA 生態系中打造完整的感知與運算解決方案。此合作不僅提升整體系統可靠度，也大幅降低開發者導入 Physical AI 應用的門檻，加速智慧物流與工業自動化的全球部署。

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