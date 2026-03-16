興富發砸逾60億掃全球人壽信義大樓 寫下Q1最大宗辦公室交易案

上市建商興富發建設（2545）今公告子公司元盛國際興業砸60.01億元買進北市信義區松仁路上的全球人壽信義大樓。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕第一季辦公室最大宗交易案出爐。上市建商興富發建設（2545）今公告子公司元盛國際興業砸60.01億元向全球人壽買進北市信義區松仁路上的全球人壽信義大樓，若不計建物價值，拆算每坪土地單價約554.66萬元。

興富發建設發言人廖昭雄表示，對於優質土地還是會出手，而買下該大樓，會先以收租為主，目前該大樓出租率約莫落在5至6成，每月每坪租金單價1600至1800元，推估租金收益率落在4%左右，後續移轉後將朝向調高整體租金，傾向單坪突破2千元。

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後續可能規劃重建為住宅案

目前該大樓屋齡26年，基地面積約1082.04坪、建物面積約1萬813.99坪，廖昭雄指出，該大樓的土地使用分區為第三種住宅區，鄰近信義計畫區，且附近還規劃有東環線的Y39站，預期後續有機會規劃重建。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，該大樓周邊以住宅區為主，與信義計畫區核心辦公室聚落有點距離，若後續有計畫走重建，適合規劃為住宅建案。

對於集團的購地計畫，廖昭雄指出，仍會以都更案為主，畢竟銀行對於土地融資管控仍嚴格，但若是有優質土地還是會出手買下。

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