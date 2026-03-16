人民幣存款續流失！餘額創11年半新低、面臨千億保衛戰

中央銀行今日公布2月國銀人民幣存款餘額續減13.34億元（單位為人民幣，以下簡略）至1090.73億元，創下2013年10月以來、11年半新低。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布2月國銀人民幣存款餘額續減13.34億元（單位為人民幣，以下簡略）至1090.73億元，創下2013年10月以來、11年半新低，從去年8月以來已經連續7個月減少，即將面臨千億元保衛戰。

根據央行統計，2月底外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為823.46億元，較1月減少10.43億元或1.25%；國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額為267.27億元，月減2.91億元或1.08%，法人戶與散戶同步減碼。

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回顧人民幣存款發展，中央銀行於2013年2月開辦DBU人民幣存款業務後，散戶一度熱烈參與，開辦首年存款餘額即突破2000億元，並於2015年6月衝上3382億元歷史高峰。其後約2至3年間仍維持在3000億元以上高檔水準。不過自2018年美中貿易戰爆發後，人民幣存款規模逐年下滑，至今年2月僅剩1090億元。

國銀主管表示，雖然人民幣今年以來表現相對強勁，不過在中國經濟復甦力道偏弱情況下，中國人民銀行持續降息、降準，存款利率不具吸引力，投資人在市場上有更多選擇，而法人在供應鏈持續調整下移出中國下，對人民幣資金調度需求也減少，使國銀人民幣存款持續流失。

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