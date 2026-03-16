證交所赴美招商 朝亞洲資產管理中心目標邁進

證交所董事長林修銘（右四）率團隊與NASDAQ執行副董事長Edward Knight （左三）暨相關代表會後合影。（證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣證交所董事長林修銘率隊前往美國紐約招商，此行密集拜會當地交易所、國際資產管理公司、機構法人及指數公司等10餘家機構進行深度交流，向金融業界代表說明臺灣資本市場延續性的競爭優勢與韌性，並對投資者極感興趣的ETF發展策略、交易所未來規劃及友善投資環境相關措施一一答覆，同時推動跨境商品合作與制度對接，深化臺、美市場雙向連結。

林修銘於機構會談中分享去年臺股展現充沛市場動能，特別是外資持股市值占比已接近五成，顯見國際資金展現強烈投資臺股意願；今年證交所將進一步推出「Power Up Plan 2.0」協助上市公司提升企業價值，並深化與國際機構投資人之議合服務。林修銘表示，「透過與國際資產管理機構的直接對話，證交所將持續提升臺灣市場的國際能見度與制度競爭力。未來我們將在商品創新、跨境合作與市場優化三方面同步推進，讓臺灣資本市場在亞洲資產管理版圖中扮演更關鍵角色。」

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證交所此次赴美行程不僅是雙邊金融對話的延續，更是強化跨境商品合作的重要里程碑。結合「臺灣供應鏈」與「國際資本」的優勢，將進一步提振美國機構投資人對臺股的配置信心，推升市場長期成長動能，朝向亞洲資產管理中心目標穩步邁進。

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