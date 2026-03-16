1月實質月薪年增2.18％ 近11年同月最大增幅

主計總處公布1月經常性薪資平均4萬8819元、年增2.9%，為16年同月最大增幅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1月經常性薪資平均4萬8819元、年增2.9%，為16年同月最大增幅；剔除物價因素，1月實質經常性薪資年增2.18%、為11年同月最大增幅。主計總處表示，中東戰事延燒，國際油價應聲上漲，「戰爭第一個反應在物價」，如果油價上漲，物價隨之走揚，將抑制實質薪資成長。

根據主計總處調查，1月底全體受僱員工人數為858.2萬人，月增1.5萬人，以製造業、批發及零售業、住宿及餐飲業、支援服務業均月增4千人較多，營建工程業、不動產業各月減1千人；若與去年同月相較，受僱員工人數年增8.2萬人，其中住宿及餐飲業年增2.2萬人，製造業年增1.7萬人，批發及零售業亦年增1.5萬人。

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主計總處指出，1月製造業加班工時17.9小時，為47年來同月最高；其中，電子零組件製造業加班工時28.4小時，電腦、電子及光學製品業17.1小時，均創47年同月最高。另，傳統產業如紡織、塑膠、基本金屬、金屬製品等受僱人數年減，但電子零組件、電腦電子及光學製品業均增加，產業景氣差異大。

另，1月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬8819元、年增2.9%，經常性薪資中位數3萬9136元、年增2.61%；加計獎金及加班費等非經常性薪資，總薪資平均7萬6495元、年減30.91%，主因去年1月適逢農曆春節，廠商發放年終獎金墊高基期。

扣除物價漲幅後，1月實質經常性薪資4萬4300元、年增2.18%，增幅為近11月同月新高。主計總處表示，政府調升最低工資、部分廠商調薪，加上去年1月工作天數較少影響按月發放獎金，使得經常性薪資漲幅擴大。不過，2月底美伊開戰，國際油價上漲，如果國內油價及物價跟進上漲，恐抑制實質薪資成長，將密切關注。

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