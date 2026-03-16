穩定物價 政院核定汽柴油、水泥貨物稅減半

財政部表示，行政院已核定機動調降汽柴油、卜特蘭一型水泥貨物稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕因應國際油價飆漲，行政院核定擴大汽油及柴油貨物稅減徵幅度，自3月16日至9月30日，汽油貨物稅每公升減徵額度由2元擴大至3.415元，柴油減徵額度由1.5元擴大至1.995元；另，自4月1日至9月30日，卜特蘭一型水泥貨物稅應徵稅額，自每公噸320元調降為160元。

中東戰火延燒，國際油價飆漲，對國內物價造成壓力，行政院日前宣布擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度。財政部今正式公告，奉行政院核定機動調降卜特蘭一型水泥、汽油及柴油貨物稅應徵稅額，自2026年3月16日至9月30日止，汽油貨物稅應徵稅額自每公秉6830元調降為3415元，柴油貨物稅應徵稅額自每公秉3990元調降為1995元。

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另外，財政部表示，行政院也核定調降卜特蘭一型水泥貨物稅，自2026年4月1日至9月30日止，卜特蘭一型水泥貨物稅應徵稅額減半，自每公噸320元調降為160元。

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