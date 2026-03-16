台灣缺席！亞洲最佳十大機場榜首 10秒內完成入境檢查

旅遊雜誌《DestinAsian》針對2026年度讀者調查，評選出亞洲最佳的前十大機場，新加坡樟宜機場被評為亞洲最佳機場。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕領先的旅遊雜誌《DestinAsian》針對2026年度讀者調查，評選出亞洲最佳的前十大機場，新加坡樟宜機場被評為亞洲最佳機場。

DestinAsian寫道：「樟宜機場展現了無縫旅行體驗的模樣，擁有自助報到和入境閘機、裝飾著現代藝術裝置和熱帶綠植的寧靜空間、24小時電影院、豐富的餐飲選擇等等。」該雜誌還提到了樟宜機場40公尺高的室內瀑布。

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樟宜機場成為全球首批在所有航站樓實施免護照入境檢查的機場之一，旅客最快可在10秒內完成入境檢查。

香港機場排名第二，其次是泰國的素萬那普機場和印尼的蘇加諾-哈達機場。

新加坡航空公司也被評為該地區最佳航空公司，香港國泰航空緊隨其後。

這些獎項由全球數百萬讀者投票決定，這些讀者被描述為高端旅行者，例如商務人士、投資者和體驗式旅行愛好者。

今年亞洲十大最佳機場：

1. 新加坡樟宜機場

2.香港國際機場

3.曼谷素萬那普機場

4. 雅加達蘇加諾-哈達國際機場

5.峇里島古斯蒂伍拉·賴國際機場

6.吉隆坡國際機場

7. 東京羽田機場

8.杜哈哈馬德國際機場

9. 仁川國際機場

10. 伊斯坦堡機場

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