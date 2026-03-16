央行出手穩匯！新台幣盤中下探32.086元 尾盤重回31字頭

新台幣盤中貶至32.086元，尾盤拉回31字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日收小黑，但是外資仍賣超逾400億元，加上國際油價站穩每桶100美元大關，通膨升溫疑慮加深，避險資金持續流向美元，新台幣兌美元匯率一早即貶破32元整數大關，盤中最低觸及32.086元，寫下去年5月以來新低，不過尾盤央行進場調節，最後收在31.948元、貶值3分，匯價連3黑，成交量33.08億美元。

台股今日走勢震盪，開高走低，最後下跌57.81點，收在33342.51點，三大法人合計賣超477.89億元。其中，外資仍賣超439.53億元。

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匯銀人士指出，新台幣盤中貶破32元整數關卡主要是受到美元走強與資金避險需求升溫影響，在美元維持強勢下，短線新台幣仍面臨貶值壓力，除非中東情勢出現緩和跡象，或美股出現明顯反彈，否則明日匯價再度見到32元字頭機率不小。

不過32元為重要心理關卡，加上加上日圓在160兌1美元附近似乎出現止跌訊號，新台幣短線貶幅已不小。在央行釋出調節訊號後，也不排除出口商趁機進場拋匯，預期匯價短線可能在31.8元至32.1元附近區間震盪整理。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.16%、日圓升值0.09%、人民幣大貶0.29%、韓元貶值0.11%、台幣貶0.09%、新幣貶0.05%。

此外，本週進入「超級央行週」，包括美國、歐洲、日本與台灣等主要央行都將召開利率決策會議，市場將關注各國央行對通膨與中東局勢的最新評估，以及是否釋出利率政策調整訊號。若主要央行釋出利率維持高檔更久的訊號，美元可能延續強勢，對新台幣與其他亞幣形成壓力。

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