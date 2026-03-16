中東戰事擾能源穩定供應 卓揆：6月開闢新契約、提高他國來源佔比

行政院長卓榮泰。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕伊朗戰事延燒，升高市場對能源中斷供應的擔憂。行政院長卓榮泰今指出，經濟部盤點3、4月能源供應無虞，5月全力支持搶更多現貨，目前也一步步到位，至於6月則將開闢新契約，與其他能源國家建立新合作關係，並提高比例，要讓產業更安心。

卓榮泰今出席「2026中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」時表示，中東戰火研商，針對國家未來數月的能源供應，政府有全面掌握，在經濟部詳細盤整下，3、4月天然氣能源不成問題，5月正全力支持經濟部做更多努力，在現貨市場搶更多能源，今天上午政院也開會掌握5月能源來源，讓全國民生、產業能持續穩定，至於6月將會有新契約，和其他能源國家建立新合作關係，提高來源比例，就是要讓產業更加安心、社會更穩定。

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談及台美談判，卓榮泰表示，自去年4月談判歷經波折將近1年，目前美國已對台灣在內等60國展開301條款調查，但在此之前，台美已簽署台美對等貿易協定（ART），台灣「保持最佳的相對利益與國家最好的競爭力」，相信談判團隊在原有的最佳待遇下，在301調查中繼續爭取擁有最佳相對待遇，再次讓讓產業安定，期盼盡快與美方磋商，行政院副院長鄭麗君領軍的團隊日夜不歇，一年以來幾乎在過美國時間，持續與美方洽商。

卓榮泰補充，目前301調查所涉及的多項議題在原先簽署的ART協定內容中已有所涵蓋，因此團隊會以既有ART協定談出的既有相對利益作為基礎，繼續在後續301調查中取得最有利結果。

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