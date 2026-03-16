電價審議將至 專家曝家庭3大用電黑洞

電價審議委員會將於3月底召開會議。（示意圖，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電價審議委員會將於3月底召開會議。受中東戰火影響，能源價漲，台電是否調漲電價備受關注，不少家庭也開始重新檢視用電習慣，家電達人486先生表示，電費逐年增加，往往並非來自單一電器，而是生活中長期忽略的用電細節，日積月累就可能成為家庭電費的「隱形黑洞」。

486先生提醒，「待機電力」是最容易被忽略的情況之一，如電視、機上盒、音響或廚房小家電，即使在沒有使用時仍維持待機狀態，但若全年長時間維持待機，累積下來仍可能增加不必要的電費支出，建議可透過具有個別開關的延長線或智慧插座，在不使用時關閉電源，減少待機耗電。

請繼續往下閱讀...

老舊冰箱和冷氣也是許多家庭的用電盲點。486先生指出，不少家庭的冰箱和冷氣往往使用達10年以上，但隨著技術進步，新一代節能機種的能源效率其實已大幅提升。若家中仍使用超過10年的舊型冰箱或冷氣，不僅運轉效率可能下降，耗電量也可能明顯高於新款節能產品，長期累積下來的電費差距相當可觀。

此外，長時間運轉的除濕機或冷氣也是隱形耗電來源，台灣氣候潮濕，許多家庭習慣一整天開啟除濕機，若搭配合理濕度設定、定時或智慧控制功能，就能在維持舒適的同時有效降低用電量。

486先生表示，近年消費者在選購家電時，越來越重視節能效率，如部分新世代空調已具備即時用電監測與智慧電量管理功能，能讓使用者透過手機掌握用電狀況，並依照需求調整設定，在維持舒適度的同時也能有效控制電費支出。

此外，政府也持續推動節能家電補助與汰舊換新政策，若家中冰箱或冷氣已使用多年，汰換為高效節能機種不僅可降低用電量，還能申請相關補助，減輕荷包負擔。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法