永豐銀對中小放款餘額 突破4300億

永豐銀行今日榮獲中小企業信用保證基金頒發「信保金質獎」等多項殊榮肯定。圖左起為行政院長卓榮泰、永豐銀行董事長曹為實。（永豐銀提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐銀行去（2025）年對中小企業放款餘額逾4300億元、年增率7.6%。深耕中小企業，永豐銀行今天（16日）榮獲中小企業信用保證基金頒發「信保金質獎」、「批保金質獎」、「送保案件催收績效優良獎」及「授信經理人獎」等獎項肯定。

永豐銀行指出，旗下透過信保機制協助中小企業取得資金，推動營運轉型並拓展版圖，攜手實現「翻轉金融，共創美好生活願景。

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根據統計，臺灣中小企業逾171萬家、提供國人近8成就業機會，扮演經濟發展基石。永豐銀行表示，旗下去（2025）年對中小企業放款餘額逾4300億元、年增率7.6%，並持續攜手中小信保基金提供中小企業主融資擔保業務，透過引導資金流動，推升產業蓬勃發展。

永豐銀行指出，「信保金質獎」和「批保金質獎」除肯定銀行對中小企業的支持，也透過獎勵機制提供銀行更大彈性；前者，對同一企業間接保證融資總額度可提高至1.8億元，後者，則對同一企業批次信用保證融資總額度可提高至2.5億元，使永豐成為中小企業營運的最強後援。

「送保案件催收績效優良獎」則肯定永豐協調債務人，透過自售擔保品、應收帳款轉讓或協議清償等，讓企業得以維繫營運腳步與恢復信用，打造雙贏局面。

除「資金融通」外，永豐銀行進一步表示，旗下金融服務「DA BOSS生態平台」致力於協助創業者與中小企業主優化營運流程與提升作業效率，針對營運、成長、管理、擴張四大企業成長旅程，網羅金流、物流、資訊流、銷售平台與行銷宣傳等重要資源，助中小企業站穩營運根基。更多資訊請上永豐銀行官方網站與DA BOSS查詢。

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