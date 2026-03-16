勤誠美國NCT廠區正式啟用 2量產廠今明年到位

勤誠美國NCT廠區正式啟用。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼大廠勤誠（8210）今日宣布，美國NCT（新產品導入與打樣）廠區正式落成啟用，今年中又有馬來西亞廠將啟用、規模更大的美國量產廠則將在2027年底投入營運，以支應客戶AI需求並強化生產韌性。

勤誠近年持續強化生產佈局，「客戶在哪裡，勤誠就在哪裡」的核心目標。執行長暨總經理陳亞男表示，在AI驅動的全新時代，速度與彈性是決定勝負的關鍵，美國NCT廠區的啟用，是勤誠對北美市場與全球客戶的堅定承諾。

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陳亞男也說，勤誠不只提供頂尖的硬體機構解決方案，更透過在地化的敏捷製造與打樣能力，成為客戶最可靠的後盾，未來將持續深化全球產能佈局，攜手合作夥伴共創AI時代的新局。

勤誠說明，NCT廠區的核心價值在於「貼近客戶、快速反應」。透過與北美客戶就近展開協同開發與驗證，勤誠能以最快速度提供專屬的客製化解決方案。這不僅能大幅縮短高階AI伺服器新產品的開發與上市週期（Time-to-market），更能極致靈活地應對客戶多樣化的先期需求，協助客戶搶佔市場先機。

近期全球變局多，勤誠指出，目前正密切關注4大國際政經變數，包含關稅政策的後續效應、中東區域衝突對原物料與運輸的中長期潛在影響、市場對AI泡沫化的疑慮，以及記憶體缺貨漲價的波動，並加速推進製造與營運在地化，確保提供穩定、不受干擾的供應鏈服務。

未來，跨越亞洲與美洲的生產基地將形成具備高度彈性的全球產能網絡，完美實現「全球供應、在地服務、快速交付」的目標。同時，未來的量產基地也將持續導入先進自動化與智慧製造技術，打造高效率、低人工依賴的未來工廠。

勤誠看好，其穩健的產能規劃將穩步推升今年度的整體營運動能，為勤誠在AI時代維持核心競爭力奠定最堅實的基礎。

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