本週汽柴油皆不調漲！卓榮泰今再開會掌握中東情勢影響

行政院長卓榮泰已連續3週召集行政團隊密切因應，今（16）日再次召集經濟部等相關部會開會。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕中東戰事爆發以來，行政院長卓榮泰已連續3週召集行政團隊密切因應，今（16）日再次召集經濟部等相關部會開會，而政府擴大貨物稅減徵，搭配雙緩漲及專案平穩機制，本週汽柴油價格皆不調漲，以緩解民生物價衝擊。

行政院發言人李慧芝指出，卓揆今（16）日再次召集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，持續掌握中東情勢影響及部會最新應變作為。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，截至昨（15）日已協助2148名滯留中東地區國人返台，並對赴中東地區國人製發「旅行／過境關懷卡」提醒提高警覺、注意戰爭風險；交通部表示，受影響旅遊團體旅客均已平安返國，原規劃3月底前至阿聯之旅行團體均已取消行程。卓揆請外交部持續關懷中東地區國人，隨時更新最新數據，落實要求國人於「旅行／過境關懷卡」掃碼登錄「旅外國人動態登錄網頁（出國登錄）」，以利我駐外館處及時提供協助。

李慧芝表示，經濟部積極調度天然氣船隻，3月及4月已調度完成，目前船期皆正常到港，國內供氣無虞，除持續多元調度外，6月將提高美國氣源量。因應國際油價急遽上升，政府擴大貨物稅減徵，搭配雙緩漲及專案平穩機制，本周汽柴油價格皆不調漲，以緩解民生物價衝擊。而國內產業原料所需氦氣供應，經濟部也與供應業者確認，不影響半導體產業正常運作。

關於金融市場因應措施，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股集中市場跌幅介於亞洲主要股市之間，我國各項經濟數據也顯示台股基本面穩固。金管會與財政部將持續關注國際政經情勢發展，監控金融市場觀察指標之變化，適時採行相關措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法