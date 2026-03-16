華紙2025年續虧 今年憂原物料、能源漲價

華紙今日舉辦法說會。圖為總經理陳瑞和。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因關稅影響終端消費市場、國際漿紙價格低迷等因素，林漿紙大廠華紙（1905）2025年續虧。今日總經理陳瑞和指出，近期長短纖、木片價格皆上漲，能源與運輸成本皆有壓力，加上終端市場觀望，公司將持續觀察後續變化。

華紙2025年營收187.67億元、年減9.6%，毛利率2.68%，稅後淨損6.1億元，每股稅後虧損（EPS）0.56元，並決議不配發股利。

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針對去年營運，華紙說明，去年開春漿廠受成本壓力、生產減產等因素支撐著價格，但隨後碰上美國對等關稅政策，不確定性升高，漿價在2025年第二季顯著下修來到每公噸510美元低點，直至第四季開始止跌反彈，目前短纖價格來到每公噸600美元，帶動紙品售價上揚回穩。

陳瑞和指出，目前短纖價格持續向上，長纖價格也已經漲到約720至730美元，會不會持續上漲需看終端需求、供應鏈狀況，加上運費成本也上漲，原物料、能源漲幅較大，將會影響生產成本，也擔心台電漲價使營運壓力持續增加，需要持續觀察市場狀況；目前產業都在觀望。

綠色能源部份，台東廠委由三越企業建置東部最高效的沼氣發電設施，增加綠電效益同時減少廢水處理成本；高雄久堂廠作為台灣最大的特殊用紙廠，貼近環境友善趨勢且回應高雄市政府脫煤政策，投入改造既有汽電共生鍋爐為全木生質能綠電，並輔以儲能設施打造智慧能源系統；花蓮廠於2025年啟動台灣最大生質發電的新建案，投資逾30億新建高效回收生質能發電設施，提升木質素的濃度，將年發電量由現行的1.5億度倍增為3.6億度，完成後能源自給自足。

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