鴻海首季AI貢獻季增 全年機櫃出貨倍數成長

鴻海董事長劉揚偉今在美國跨海主持線上法說會，看好集團全年AI業務展望。（圖取自鴻海法說會直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，隨人工智慧（AI）需求快速擴張，集團營運結構已出現明顯轉變，2025年雲端網路產品占比已達約四成，首度超越消費智慧產品成為最大營收來源，正式由AI驅動成長。展望2026年，在AI伺服器需求帶動下，全年營運可望維持強勁成長動能。

劉揚偉說，受惠於第一季AI伺服器持續放量，營收表現將優於過去五年季節性水準，並較去年同期呈現強勁成長。其中，AI機櫃出貨季對季成長高雙位數百分比，AI伺服器營收季增，2026全年AI機櫃出貨倍數成長，在AI多元解決方案並進之下進而帶動集團市佔率提升。

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劉揚偉指出，全球大型雲端服務供應商（CSP）資本支出今年正以「史無前例」速度擴張，AI基礎設施仍是最關鍵成長動能，將帶動集團伺服器維持強勁成長。隨著產能逐步到位，鴻海作為全球最大AI伺服器供應商，將持續掌握成長機會，並帶動整體營運維持強勁動能，今年可望達到每週出貨2000櫃的目標。

在產品結構方面，AI除帶動伺服器需求外，也推升儲存與運算需求同步擴張，高速交換機業務已連續兩年呈現倍數成長，2026年網通產品將進一步加速。隨AI推理應用擴大，ASIC伺服器比重提升，鴻海指出，2025年相關業務已呈現翻倍成長，2026年仍可望維持倍增動能，產品結構將逐步朝GPU與ASIC約8比2的市場結構靠攏。

在產業趨勢方面，劉揚偉觀察，隨AI機櫃架構複雜度提升，產業將由客製化走向標準化與模組化，此趨勢可大幅縮短從晶片釋出到整機上線的導入時間，提升效率並降低成本，同時加速產業集中。劉揚偉直言，具備規模化產能與全球布局的領導廠商將因此受惠。

同時，隨算力密度與功耗提升，液冷技術已逐步成為主流配置，帶動高單價電源與散熱零組件需求增加。鴻海已深度參與GPU模組、Compute board、DPU及液冷系統等關鍵模組設計與製造，並持續提升CDU、busbar、cold plate等零組件自製比率，強化垂直整合能力，提升單機櫃價值與獲利表現。

在外部環境方面，劉揚偉指出，今年最大挑戰仍來自地緣政治與關稅變數，特別是中東局勢變化。鴻海已提前布局全球製造，據點由過去133個擴增至逾200個，透過區域化與在地化生產，提升供應鏈韌性與風險應對能力。

資本支出方面，鴻海預期2026年仍將處於高峰期，並可能較2025年成長30%以上，主要投資於區域製造、自動化導入及AI核心產能擴充。財務長黃德才表示，雖然buy and sell模式將提高營運資金需求，但有助於擴大營收與獲利，集團將透過寄售（consignment）等模式調整，以在資金效率與成長動能間取得平衡，並以獲利極大化為核心原則。

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