國發會數度函請國民黨提交檔案未配合 葉俊顯：擬評估是否採行政罰

國發會主委葉俊顯。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會曾數度函請國民黨提出檔案資料，確認是否屬政治檔案，國發會主委葉俊顯今透露，國民黨之前數次以選舉為理由延遲，國發會本週將會第6度發函，如未獲配合，將評估是否採行政罰。

葉俊顯今赴立院經委會進行業務報告並備質詢。立委張雅琳詢問，根據轉型正義成果報告，國發會函請國民黨提出檔案資料，辦理實地調查作業，國民黨卻未能配合。

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葉俊顯說明，國發會自2025年9月至2026年2月多次函請國民黨提出檔案資料，並配合前往庫房調查，但國民黨一直以選舉為理由延遲。國發會本週將再度發函，如國民黨仍不配合，將評估是否採取行政罰。

張雅琳表示，據她了解，這批檔案保存情況非常急迫，不但有蟲蛀、發霉等情形，且僅以垃圾袋分裝隔離，存放條件惡劣。她擔憂國發會如果不積極介入，檔案可能受損，影響社會大眾對威權歷史的理解。

根據促進轉型正義條例第16條規定，規定接受調查之有關機關（構）、團體、事業或有關人員，無正當理由不得規避、拒絕或妨礙調查。違反規定者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

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