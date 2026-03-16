福貞-KY鋁罐價格上調10％ 全年營收將衝破百億元

福貞-KY（8411）今（16）日表示，公司獲利自去年第2季起逐季改善，第4季已轉盈，預期營運已在去年落底，今年主要客戶招標的價格和數量良好，價格已較去年上調至少10%，預期會反映在營收和獲利成長，全年營收將衝破百億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕福貞-KY（8411）今（16）日表示，公司獲利自去年第2季起逐季改善，第4季已轉盈，預期營運已在去年落底，今年主要客戶招標的價格和數量良好，價格已較去年上調至少10%，預期會反映在營收和獲利成長，全年營收將衝破百億元。

福貞執行副總李毓嵐表示，過去兩年製罐產業面臨國際局勢罕見的挑戰，福貞營運也隨著趨勢和消費者習慣進行調整，消費者過去主要是為營養而吃，現在轉向為娛樂而吃，會因包裝的特定意象而購買。

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隨著產品外包裝的個性化及與特殊IP聯名設計需求持續上升，福貞也推出迷你罐和IP聯名鋁罐，提供小容量與多樣化產品，觀察客戶目前的情況，不論是國際品牌、中國本土品牌或區域型品牌，對今年市場需求與營運前景的看法都偏向正面。

福貞表示，近兩年進行資本支出，擴增生產基地與新產線建立，透過就近區域供貨與規模化生產模式提升營運效率，進而帶動營運規模持續擴大，即使面對市場行業競爭與總體經濟環境波動等挑戰，營收仍連兩年改寫歷史新高。

每年11月至隔年1月為產業需求最盛時期，福貞今年1-2月合併營收高達19億元，年增率26.93％，創歷史同期新高，顯示客戶對終端銷售市場信心回溫，推升整體出貨量持續成長，雖然3月將進行例行性歲修，仍看好第一季營收表現可望優於去年同期。

為提升規模經濟效益並擴大市場版圖，福貞近年積極擴增產線與興建新生產基地，包括山東廠新增二片式鋁罐產線、深化華北市場布局而建置的陝西新廠，以及興建永定廠以滿足客戶充填需求，逐步完善集團在金屬包裝產業的產能布局。

福貞表示，隨著各產線陸續投產並提升產能利用率，2025年營運落底，預期2026年至2027年將逐步發揮整體綜效，同時隨中國製罐產業競爭環境逐步回歸理性，整體營運可望維持穩健成長。

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