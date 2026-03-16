掏空誠美材子公司茂豐 「股市四大金釵」葉美麗加保150萬

「股市四大金釵」葉美麗（右）因掏空誠美材子公司茂豐，被判刑7年。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕偏光板大廠「誠美材」的子公司「茂豐貿易」時任董事長葉美麗，被控以高價交易庫存品等方式進行假交易，另利用茂豐的資產吃下前立委蘇震清所持有的郡宏股票，造成誠美材及茂豐損失約2.6億元，台北地方法院去年11月依3件證券交易法之特別背信罪，將葉美麗合併判處應執行7年有期徒刑。案經上訴，二審今諭知葉美麗加保150萬元、林勇任100萬元。

誠美材的前身是奇美材料科技，奇美實業、群創等股東退出經營後，2018年更名為誠美材，董事長何昭陽延攬葉美麗擔任副董，並讓她出任子公司茂豐貿易、茂宇投資董事長，但葉美麗卻於2019年1月召開董事會解除何的職務，改選自己為董事長，引發議論。

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檢調調查，葉、何2人於爭奪誠美材經營權期間，檢調接獲告發指控葉美麗涉於2018年9月間，以採購導電膜名義，將茂豐公款286萬美元（約新台幣8826萬）匯給香港紙上公司「BAO BUI」，而該公司唯一的自然人「Kuo Ya-Wen」就是葉美麗的女兒郭雅雯，她在2016年揭露的「巴拿馬文件」中，被認定是用來掏空洗錢的私人帳戶。

葉美麗於同年以相同手法，與未上市的郡宏光電假交易，支付貨款200多萬美元，郡宏再透過其他名義將錢洗進郭雅雯的帳戶。

葉美麗又於2018年1月間以每股7元、總價約4200萬，購買郡宏光電6000張股票，10月4日過水給南部某立委的貼身女助理賴麗團，同月26日再以9000萬賣回茂豐、茂宇2家公司。北檢認定3次犯行總計掏空茂豐公司約2.6億資產，2021年3月起訴。

台北地院去年11月28日依3件證交法特別背信罪，將葉美麗各判處5年6月、5年、4年5月徒刑，合併應執行7年徒刑，沒收犯罪所得4104萬餘元。蘇震清於本案獲檢方不起訴確定。

一審去年宣判後，12月底裁定葉美麗、林勇任今年1月1日起，延長限制出境、出海3個月。全案上訴後，高院今開訊問庭，葉美麗、林勇任主張不會逃亡，但檢方聲請增加保證金、指定地點定期報到及科控監控；兩人則同意增保及定期報到。法官裁定葉美麗為新台幣150萬元，林勇任100萬元。

針對檢方聲請兩人指定地點定期報到及科控監控的部分，高院合議庭將於本月底前決定准駁。

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