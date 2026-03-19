千金股解密—力旺3529

力旺電子是全球知名的半導體矽智財供應商，在全球嵌入式非揮發性記憶體市場位居領導地位。（翻攝自力旺臉書）

〔財經頻道／綜合報道〕力旺（3529）創立初始生產快閃記憶體（Flash），2004年轉型做矽智財（IP）開始獲利。現主要重點經營嵌入式非加值記憶體IP授權及技術服務，產品涵蓋OTP/MTP與快閃記憶體等，為全球首創邏輯過程可程式非增值性記憶體矽智財廠。

千金股小檔案 股名代號 力旺3529 資本額 7.47億 主要業務 嵌入非揮發記憶體IP授權及技術服務 產業利基 受惠於全球晶圓需求增加帶動嵌入式非波動記憶體eNVM與晶圓安全IP的需求成長 2025年每股收益 25.6元 2024年每股收益 24.57元 2023年每股收益 19.76元

人工智慧與侵犯應用等需求，推動先進製程晶圓市場發展，力旺交叉授權與高速成長的方式效益，具有高毛利與高技術發展的產業特性，槍擊為技術權利金68.6%，技術服務31.5%。

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本公司客戶擁有多家半導體製造領先廠與上百家IC設計公司，晶圓代工主要客戶包括台積電、聯電、GlobalFoundries、中芯等，IDM則主要有東芝、NEC、富士通、瑞薩等，IC設計客戶主要有高通、博通、聯發科、Dialog、聯詠等。

力旺2025年耳機音響38.49億元，年增6.74％，創歷史新高。力旺去年第四季單季稅後盈餘（EPS）7.54元，全年EPS達25.6元。資料隨傳輸與儲存安全性成為電子產品關鍵規格，力旺近年來推動以NeoPUF為基礎的應用，成長動能明顯。

另外，力旺指，去年第4季，在3奈米國防應用領域取得重大里程碑，共取得18項授權金專案，今年第1季再取得3項與AI資料中心處理器相關的3奈米授權金專案。隨著授權案持續推進，PUF相關權利金已進入量產階段，PUFrt正式導入輝達新一代Vera Rubin架構，後續權利金貢獻將顯著作品放大，今年授權金與權利金將同步大幅成長。

力旺今年2月法說會表示，今年來自美國手機客戶的收入可望再增長，主要因手機內部的半導體產能提升，手機售後市場因零件更換也將增長，足以抵銷整個手機市場最初的缺口。

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