台灣醫療紅到海外！英男「痛到受不了」來台治療疝氣 大讚台灣健保

英國男子凱文在台灣接受手術後表示，「甚至在手術兩天後就能上下樓，自己做飯……我感覺很好」。（取自BBC網站）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣的醫療技術和品質超優，知名度紅到國外。一名英國男子在英國做完手術後，身體仍然疼痛難忍，他表示，不得不搬到台灣接受疝氣手術，現在他感到舒服得不得了，也抱怨英國的醫療品質。

英國BBC報導，來自馬恩島（Isle of Man）的男子表示，他不得不移居台灣，以便治療在英國諾貝爾醫院（Noble's Hospital）接受常規手術後留下的劇烈疼痛。39歲的凱文史密斯（Kevin Smith）在2021年接受了手術，治療一個此前並未給他帶來任何不適的小疝氣。

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他說，手術是由一位已不在那裡工作的臨時外科醫生進行的，手術中植入了手術網片，這讓他「痛苦不堪」，幾個月都無法站立。

凱文說：「我手術後醒來時疼痛難忍……手術前我沒有任何症狀，沒有疼痛，也沒有任何問題。結果，我醒來時卻痛得無法起床。」

凱文表示，手術後，由於他的病情持續惡化，醫生只給他開了止痛藥和神經阻斷劑，而其他治療方案，包括自然組織修復，醫生也從未被提及。

凱文表示，他嘗試在英國接受矯正手術，但被告知英國國家醫療服務體系 （NHS） 不提供這種手術，私人治療又負擔不起。

為了找到解決辦法，他求助於國外的外科醫生，最後在台灣接受了治療。在台灣，他找到了一位使用自體組織技術治療疝氣的醫生。

為了享受台灣的國民健康保險，凱文找了一份教職工作，這份工作為他提供了醫療保險，使他能夠接受手術，他感謝並讚揚台灣健保幫他省了大筆費用。

他形容在台灣的康復經歷與他在英國曼島的經歷截然不同。

凱文說：「我不得不遠渡重洋，自己做研究，自己找醫生，自己籌錢，我為此做出了巨大的犧牲……我不想花上好幾年時間，在經濟上，才能從這段經歷中恢復過來。」

他表示，這場磨難幾乎影響了他生活的方方面面，從工作到家庭。「比如我兒子小時候，我抱不動他。從樂購超市拎東西也是不可能的。我基本上過著像老人一樣的生活」，他說。

在諾貝爾醫院接受手術後，他說他「臥床六週」。但在台灣接受手術後，他說「甚至在手術兩天後就能上下樓，自己做飯……我感覺很好」。

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