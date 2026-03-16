國發會邀費仔取得就業金卡 葉俊顯：已主動和運動部聯絡

費爾柴德在WBC表現亮眼，國發會將協助費仔取得就業金卡。（資料照，路透）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美籍台裔球員「費仔」費爾柴德在WBC世界棒球經典賽表現亮眼，上週傳出國發會將協助費仔取得就業金卡。國發會主委葉俊顯今透露，國發會已主動與運動部聯繫，並提供相關文件，希望能協助費仔取得台灣的就業金卡。未來也規劃將對象擴大至教練與防護員，增加運動類就業金卡的核發人數和範圍。

葉俊顯今赴立院經委會進行業務報告並備質詢。有立委肯定國發會邀請費仔取得就業金卡並關心進度，葉俊顯指出，已主動和運動部聯絡，更提供相關文件，目前還在聯繫當中。

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此外，他提到，國發會正積極協助運動部申請「主題式百億基金」。他表示，這筆基金將由運動部主導規劃，針對教練培訓、運動防護及產業鏈中缺乏資金的關鍵環節進行挹注。

截至今年1月底，國發會就業金卡共發卡8318人次，但12個領域中，經濟、科技、教育佔78%，包括建築、法律、國防、運動的其他領域則僅佔1%。

對此，葉俊顯表示，主要是因為近幾年台灣半導體蓬勃發展，但會滾動式檢討，對於各個產業的需求，針對國際人才的攬才也會設定目標。

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