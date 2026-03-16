錯過1大隱藏福利搥心肝！Costco最不為人知的祕密曝光了

美式大賣場Costco提供許多超值優惠商品，吸引眾多鐵粉。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美式大賣場Costco提供許多超值優惠商品，吸引眾多鐵粉，很多人不知道還有一項隱藏福利，那就是Costco的商業中心（Business Center），這是為企業用戶設計的，商業中心所販售的商品高達70%與一般門市不同，而且所有會員都可到商業中心購物。

《Delish》報導，每次去逛Costco都會有新的發現，烘焙區總是推出令人興奮的新糕點，就連美食區也提供各種輪換的零食。但 Costco 會員卡裡還包含一項隱藏的寶藏，你很可能都不知道：商業中心。

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報導說，除了一般門市外，Costco 還經營 27 家商業中心，這是為企業用戶設計的。但任何 Costco 會員卡持有者都可以在那裡購物，建議Costco 會員都應該去體驗一下。

據 Costco 稱，商業中心約 70% 的商品與您在普通 Costco 門市看到的商品不同。其中許多商品既適用於工作也適用於家庭。最重要的是，您仍然可以享受 Costco 的優惠價格。

《Delish》彙整了一些 Costco 商業中心最值得購買的商品，您可能之前並沒有意識到自己錯過它們。

1、烤盤：商業中心出售的許多工具與餐廳用品商店出售的工具相同，因此是購買價格實惠專業級廚房用具的最佳去處之一。

2、不沾鍋：不沾鍋必須定期換新，在 Costco 商業中心，可以以優惠的價格買到新鍋子，一個 12 吋的不沾煎鍋售價略高於 32 美元。

3、保鮮盒：Cambro保鮮盒以其堅固耐用、品質卓越的容器而深受廚師們的喜愛，它們都可以用洗碗機清洗，而且都配有密封蓋。

4、糖果：如果你想要的不只是季節限定糖果和迷你裝什錦糖，那就去商業中心吧，走一趟會發現各種口味的Nerds Gummy Clusters、Sour Patch Kids、Skittles，甚至還有Baby Bottle Pops。

5、特殊食材：Costco為了降低成本，庫存控制得比較嚴格，這也意味著你可能買不到一些特色食材。不過，商業中心的情況就不同了。如果你正在計劃一個有趣的烹飪項目，商業中心應該是你的首選。若想自己動手做杜拜巧克力甜點，開心果奶油的價格非常實惠，您可以在這裡大量囤貨。

6、飲料：如果你覺得普通Costco的飲料區已經夠大了，那等你去了商業中心就知道了。那裡的咖啡選擇更加豐富，品牌、口味和奶精種類都比你平常看到的還要多。普通Costco門市可能只有四、五種能量飲料品牌，而商務中心的種類通常是它的三倍，口味也更加多元。

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