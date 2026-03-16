2025年出生數再度破底 國發會葉俊顯回應了

國發會主委葉俊顯。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕2025年新生兒數為10萬7812人，比國發會所2024年發布、最新版本的人口推估中的低推估更低。國發會主委葉俊顯直言，前次估計值比較樂觀一點，因此差距較大，今年8月最新人口推估報告將出爐。

根據內政部資訊，台灣2025年總人口2329萬9132人，持續負成長，其中2025年新生兒數為10萬7812人，再次破底；最新公布的今年2月新生兒數更是有紀錄以來首次單月新生兒跌破7000人，僅剩6523人，再創新低。

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國發會2024年公布的「中華民國人口推估（2024年至2070年）報告」，最差情境的「低推估」版本，預估2025年出生數為12.6萬人，比實際出生數多出約1.8萬人。

葉俊顯今赴立法院經濟委員會進行業務報告，有立委關切此事，葉俊顯表示，上次估計值比較樂觀，導致與實際數差距較大，這次會適當修正假設情形與統計模型，盡量從最壞情境假設人口狀況。

葉俊顯認為，台灣面臨嚴重的不婚不生問題，問題有好幾個面向，包含職場不夠友善、經濟壓力、年輕人價值觀轉變等等。他坦言，目前的補助政策對引導適齡婦女生育的效果看起來沒那麼強，中研院相關研究也顯示，單純的津貼補助對提升生育率效應有限。

葉俊顯透露，政府將針對現行政策進行滾動式檢討，少子女化對策計畫2.0將朝孕、養、育、住、職等方向修正，國發會將主動與行政院政委、衛福部協調，並參考韓國、新加坡等國經驗，解決少子女化問題，努力守住新生兒數量。

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