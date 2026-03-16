輸入優惠碼 達美樂外帶個人披薩只要80元

達美樂即日起至27日止週一至週五平日，外帶個人披薩並輸入優惠碼507754，1個只要80 元。（達美樂提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕達美樂今又宣布啟動平日最有感回饋行動，消費者於即日起至27日止週一至週五平日，外帶個人披薩並輸入優惠碼507754，1個只要80 元。

達美樂表示，本次活動於3月16日至3月27日的週一至週五平日限定推出，精選5款深受台灣消費者喜愛的經典口味，包括清爽經典的「瑪格麗特」、嚴選食材的「在地食鮮總匯」、美式風味代表「道地美國」、選用台農 17 號金鑽鳳梨的「金鑽夏威夷」，以及口碑熱銷的「日式章魚燒」。

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活動期間，消費者只要於平日外帶並輸入優惠碼 507754，即可用80元的親民價格輕鬆享用，可於平日至全台達美樂門市外帶，或透過官網下單外帶。

不論是忙碌上班族的平日午餐、午後補充能量的小確幸，或是家庭主婦、煮夫偶爾想放下鍋鏟的輕鬆時刻，達美樂都希望透過這次平日限定回饋，陪伴台灣消費者在日常生活中享受便利又滿足的一餐。

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