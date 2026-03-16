抗衡灰區威脅！政府祭3策略強化海纜防護 守住數位生命線

《電信管理法》已明定破壞海底電纜將面臨刑責，並可沒收相關犯罪工具。（下載自數發部IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕海底電纜承載全球超過95%以上的國際數據傳輸，是各國數位經濟與通訊網路的重要關鍵基礎設施。台灣與國際之間，以及本島與離島之間的通訊高度依賴海底通訊電纜，其穩定運作對整體數位連結與社會運作至關重要。

近年在地緣政治升溫的背景下，外界也關注中國透過漁船或其他海上活動對周邊海域進行騷擾的「灰區行動」，可能對海底電纜等關鍵基礎設施帶來潛在風險，使海纜安全議題受到關注。

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根據數位發展部（簡稱數發部）網站最新資訊顯示，目前台灣共有15條國際通訊海纜與10條國內通訊海纜。鑑於海纜在國家通訊網路中的關鍵地位，數發部表示，為降低海纜中斷對國內通訊造成的衝擊，政府正從法律、工程與國際合作三個面向強化海纜的保護與修復能力，並與電信業者共同推動多項強化措施，以提升海底電纜的安全性與整體通訊韌性。

1.強化法律管理，破壞海纜將負刑責

在法律面上，《電信管理法》已明定破壞海底電纜將面臨刑責，並可沒收相關犯罪工具。此外，《船舶法》也加強船舶自動識別系統（AIS）管理，針對關閉或竄改AIS訊號的行為進行處罰，以防範可疑船舶活動。

2.工程防護升級與異質備援同步推動

在工程防護方面，政府補助電信業者強化海纜韌性，包括新建海纜採用深埋與加裝護鎧設計，並提升海纜登陸站的安全防護能力，同時建立海纜告警機制。

此外，政府也同步建構多元備援通訊體系，整合海底電纜、微波通訊與衛星通訊等替代方案，以提升整體通訊韌性。例如台灣與馬祖之間的微波通訊容量已擴充至12.6Gbps，並與衛星通訊系統共同運作，目前全台亦已布建約770個非同步衛星通訊站點。

為進一步提升國家通訊韌性，政府也持續導入新興衛星星系並建構多元通訊路由。例如測試多元低軌衛星系統（如Amazon Leo）在台提供服務的可行性，並據此推動次世代政府衛星通訊網路，在緊急情境下為政府指揮體系提供多重通訊路徑，確保在極端情況下仍能維持「斷纜不斷訊」的通訊能力。

3.加入國際維修船區、海纜修復能力提升

針對海纜維修部分，政府也督導電信業者透過國際合作提升海纜修復能量。例如：中華電信已加入橫濱船區（YOKOHAMA）與東南亞及印度洋船區（SEAIOCMA）兩個國際海纜維修船區，可動員6艘海纜維修船（分別在日本、韓國、新加坡及印尼註冊）支援台灣海域的海纜修復作業。

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