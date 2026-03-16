聚和國際屏東科學園區動土建廠 擴大全球布局

聚和國際在屏東科學園區動土建廠，擴大全球布局。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕聚和國際公司今天（16日）在屏東科學園區舉行新廠動土典禮，董事長郭聰田表示，這個廠主力在生物科技產業，許多醫藥大廠都需要生物緩衝劑，新廠將全世界最先進的廠房，將成為世界大藥廠重要供應鏈，將提供地方高薪工作機會，也讓台灣在世界製劑上發光發亮，也讓屏東被看見。

動土典禮由國科會南科管理局長鄭秀絨（左一）、屏東縣長周春米（左二）聚和國際董事長郭聰田（右一）執鏟祈福。（記者葉永騫攝）

動土典禮由屏東縣長周春米、國科會南科管理局長鄭秀絨、聚和國際董事長郭聰田、經濟部投資促進司長張銘斌等貴賓共同執鏟祈福。

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周春米表示，聚和國際深耕化學與生技材料領域超過50年，是台灣具代表性的隱形冠軍企業，此次斥資逾新台幣50億元，分階段於屏東科學園區打造佔地約6公頃的生產基地，未來完工投產後，產能預計可提升至目前兩倍以上，並朝全球市占率25%以上的目標邁進，展現台灣在高階生技關鍵材料領域的重要實力，更將帶動屏東生技產業邁向國際。

南科管理局長鄭秀絨表示，屏東科學園區發展持續加速，目前廠辦大樓建設工程正同步推進，預計今年6月將有7家台積電半導體廠務供應鏈廠商動土，可望創造上千個就業機會，帶動地方經濟與產業發展，打造多元創新產業聚落。

聚和國際董事長郭聰田表示，未來屏東新廠將成為南部重要的生產基地，不僅可提供優質且高薪的工作機會，也希望為台灣製藥與生技產業在國際市場上發光發熱，同時讓屏東在全球產業版圖中佔有一席之地。

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