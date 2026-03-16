中小信保基金當企業靠山 經長：雨天擴大撐傘 企業違約率極低約1％

經濟部長龔明鑫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中小企業信用保證基金今舉辦「2026中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，雖年年舉辦，但這次是首度行政院長與經濟部長層級到場。經濟部長龔明鑫表示，秉持「雨天不收傘，甚至到現在擴大撐傘」原則，中小信保基金違約率極低向來不到1%，僅去年因關稅與匯率挑戰雙重夾擊下，才微幅上升至約1%，也感謝銀行界響應支持政府中小信保方案才能順利運作起來。

經濟部長龔明鑫指出，活動凡是掛名中小企業，行政院長卓榮泰必然到場，現在只要有任何中小微企業的政策推動，行政院大力支持，去年以來保證金額1.8兆元，受惠中小企業家數37萬家，員工數逾220萬人受到照顧。過去以來中小企業是台灣經濟發展的基石，也有許多隱形冠軍，隱形冠軍背後很大的隱形支持力量就是中小信保基金。

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龔明鑫續說，他還在學術研究機構服務時，台灣的中小企業很強、舉世聞名，外國想了解台灣政策是怎麼支持中小企業，中小信保基金機制就是原因之一，後續多國也學習台灣的信用保證機制。台灣中小企業也愛惜羽毛，由於借錢時沒有擔保品，所以信保機制以國家信用借給他們，這是國家的信用，中小信保違約率非常低，過去以來都沒超過1%，僅去年因為關稅與匯率因素稍微升高，約1％，可見中小企業很珍惜國家信用的借貸機會。

龔明鑫表示，感謝銀行界支持中小信保方案，每當國家遭遇大型挑戰時，行政院撥預算支持信保基金出面，但不是信保基金出面就有用，也要銀行響應才能運作起來，「雨天不收傘，甚至到現在擴大撐傘」，讓中小企業度過難關，今年風雨落幕之際，就能讓中小企業轉守為攻。

魏明谷表示，中小信保基金一直以來扮演「財神爺」的角色，企業要融資時找銀行「金山」，當沒有擔保品時找政府，信保基金代表政府，就是企業的「靠山」。信保基金不像銀行有分行，有時被誤會是推銷基金或詐騙，因此信保基金邀請公協會理事長擔任顧問，因爲信保基金就是要走在銀行的前端，走出去才能提升能見度，讓企業能夠看得到、找得到，也借得到錢。績效方面，3年來信保基金保證融資額度成長了4成。

魏明谷指出，不管是花蓮震災、南部風災、美國關稅衝擊，還是中小微企業多元發展，信保基金都提出專案，讓企業因有政府的支持看見未來性。

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