鴻海去年稅後淨利1894億元 每股盈餘13.61元創新高

鴻海今日公布2025全年財報，稅後淨利1894億元，每股盈餘13.61元，皆創下歷年新高表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日公布2025全年財報，稅後淨利1894億元，每股盈餘（EPS）13.61元，皆創下歷年新高表現。其中，雲端網路產品全年強勢成長的表現符合預期，消費智能產品也如預期持平於2024年，電腦終端產品、元件及其他產品則由於原先預期。

鴻海2025年營收8兆1031億元、年增18%，其中雲端網路產品40%、消費智能產品38%、電腦終端產品15%、元件及其他產品7%。相較於2024年，雲端網路產品比重從 30% 大幅提升至40%，消費智能產品則從46%降至38%。合併毛利率6.15%、年減0.11個百分點，營益率3.20%、年增0.27個百分點，歸屬母公司業主淨利1894億元、年增24%，每股盈餘13.61元、年增24%。

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鴻海2025年第四季營收2兆6064億元，季增27%、年增22%，其中雲端網路產品佔42%、消費智能產品39%、電腦終端產品11%、元件及其他產品7%。 合併毛利率5.88%，季減0.47個百分點、年減0.27個百分點，營益率3.28%，季減0.14個百分點、年增0.26個百分點，歸屬母公司業主淨利452億元，季減22%、年減2%，每股盈餘3.23元，季減22%、年減3%。

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