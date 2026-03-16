出大招了？ 外媒驚爆川普擬奪取哈爾克島 砍斷伊朗石油命脈

美軍狂轟伊朗哈爾克島上軍事設施。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒Axios 披露，美國總統川普正在努力組建一個國家聯盟，以重新開放荷姆茲海峽。美國官員強調，若油輪繼續被困在波斯灣，川普不排除奪取伊朗哈爾克島（Kharg Island）的石油設施，這項行動需要派遣美國地面部隊。

報導說，由於伊朗持續封鎖荷姆茲海峽，導致全球原油供應嚴重中斷，石油和天然氣價格不斷上漲。而且，伊朗阻止波斯灣國家出口石油，卻允許裝載伊朗原油的油輪自由通行，「從而確保伊朗自己的石油能持續流向中國和其他國家」。

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一位了解情況的消息人士稱，只要荷姆茲海峽封鎖持續，波斯灣石油供應受到限制，即使川普想結束戰爭也無能為力。

為了讓荷姆茲海峽自由通行，美國總統川普正在努力組建一個國家聯盟。一位美國官員表示，川普和高級政府官員在周六和周日都在打電話，努力組成多國聯盟。川普稱已要求約7個高度依賴中東石油的國家組成聯盟，共同負責巡邏荷姆茲海峽。

消息人士說，川普政府的首要任務是爭取盟友對荷姆茲海峽聯盟的政治承諾，川普預計本周會有部分國家表態力挺，各國將被要求提供軍艦、指揮管制支援、無人機等。

哈爾克島是伊朗石油命脈。（法新社）

報導特別提及，美國繼續猛烈打擊伊朗全國各地的目標，特別關注波斯灣沿岸和哈爾克島，這座島處理伊朗約 90% 的原油出口。

美國官員透露，川普傾向直接奪取哈爾克島，因為這將對伊朗政權造成經濟重創，砍斷伊朗資金來源。但此舉需派遣地面部隊，恐引發伊朗報復性攻擊波斯灣各國石油設施及管道，官員稱此舉的風險相當大。

共和黨參議員葛拉漢（Lindsey Graham）力挺川普將戰火引向哈爾克島的決定，他說，伊朗若失去對哈爾克島的控制，經濟就會被徹底摧毀，哈爾克島是能改變戰局的關鍵，誰控制了哈爾克島，誰就掌握這場戰爭的命運。

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