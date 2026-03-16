1月全台預售屋揭露件數3106件 買氣進入低量築底

1月全台揭露件數為3106件，連續4個月守住3千件關卡。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全台預售屋買氣築底，根據房仲業者彙整全台預售屋最新實價揭露資訊，1月全台揭露件數為3106件，連續4個月守住3千件關卡，不過，年減幅仍達26%。

1月雙北市預售屋揭露年減幅不到2成

根據最新預售屋揭露資訊，1月、六都預售屋揭露件數全數未破1千件，以新北市最多、為789件，年減約15%，第二多則是桃園市的533件、年減約35%，第三為台中市的343件、年減約31%，第四則是台北市的300件、年減約13%，反觀南二都則落在250件上下，又以高雄市衰退最明顯、年減幅達47%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去5年全台預售屋揭露件數、單月平均有7600件，但最近10個月的單月揭露件數則不到4千件，相當於目前預售屋買氣相較過去5年單月均量減少一大半，反映預售屋買賣已經進入低量築底現象。

今年329檔期建商其實並不急著推案，且曾敬德認為，擁有品牌、大面積基地、平面車位與房價有競爭優勢的預售建案，仍有機會順銷。

不過，近幾年房價快速飆漲區域，尤其受到科技業投資帶動的房價飆漲區，這波預售屋買氣量縮幅度也相對明顯，顯示投資退場後，自用型買方心態也更為謹慎，而建商財務能力也會在這波房勢修正階段顯得格外重要，尤其趁前波房市景氣熱絡才進場的小型建商，籌資能力可能面臨考驗。

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