去年Q4 四大科學園區周邊房價 急跌轉盤整

去年Q4台南台南科學園區周邊中古屋房價、季跌3%。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕買賣方房價認知落差拉近，四大科學園區房價由跌轉為盤整。根據房仲業者發布最新科學園區中古屋房價指數，相較前季、2025年第四季，新竹、台南等園區周邊中古屋房價仍呈現下跌，但跌勢已縮小，反觀台中、高雄等園區周邊中古屋房價則由跌轉漲。

根據政大永慶科學園區中古屋房價指數，相較前季，2025年第四季新竹季跌0.7%，相較前兩季跌幅均超過2%，跌勢明顯收斂，台中市季漲0.9%，中止連三季跌勢，台南市季跌3%，已連續四季呈現下跌，高雄市季漲1.5%、中止連兩季下跌走勢。

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永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，自2024年第三季房貸緊縮與信用管制實施後，北中南等四大科學園區房價已經歷多季下跌，隨著買賣雙方對於合理價格認知逐漸拉近，房價也從急跌轉為盤整格局。

台中、高雄園區旁中古屋房價 止跌轉漲

其中新竹去年第四季季跌幅較前兩季溫和，郭翰指出，因銀行房貸緊縮與信用管制政策抑制買氣，導致去年第二、三季房價明顯下跌，不過，隨著市場逐步適應政策影響，加上AI產業熱潮推升股市，部分科技新貴首購族進場購屋，房價跌幅收斂，整體呈現盤整格局。

而台中科學園區本季由跌轉盤整，季漲0.9%，郭瀚表示，中科二期台積電新廠與捷運藍線等建設提升區域發展潛力，也帶動周邊購屋需求。至於，高雄園區則季漲1.5%，郭翰分析，高雄園區受惠於台積電設廠投資，帶動當地經濟發展，在前兩季價格修正後，剛性買盤開始回流，使房價出現盤整格局。

反觀台南園區為四大科學園區中跌幅最明顯，郭翰認為，台南房價過去受南科產業投資帶動快速攀升，但2025年貸款環境收緊，市場買氣保守，加上新案供給增加，以及部分投資客物件回流市場，待售量增多，房價支撐力道減弱，加上區域薪資成長有限、購屋負擔仍高，且生活機能與交通建設尚未成熟，讓房價延續修正格局。

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