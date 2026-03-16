國際原料強強滾 豐興鋼筋每噸大漲500元

豐興指出，本週盤價決策主要是考量國際廢鋼報價持續上揚，加上鋼筋市場受原料半成品漲價影響。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國與伊朗戰事未平，國際原物料價格深受中東戰火影響，電爐大廠豐興（2015）今日公告本週盤價，國內廢鋼收購價每公噸上漲200元，鋼筋基價每公噸一口氣上漲500元，型鋼牌價則維持平盤。

豐興指出，本週盤價決策主要是考量國際廢鋼報價持續上揚，加上鋼筋市場受原料半成品漲價影響，調整價格之後，廢鋼收購價每公噸9200元，鋼筋基價每公噸1.8萬元，型鋼牌價每公噸2.4萬元。

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國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週上漲每公噸348美元（約新台幣1.1萬元），美國貨櫃廢鋼本週上漲至每公噸333美元（約新台幣1.06萬元），澳洲鐵礦砂上漲至每公噸109.95美元（約新台幣3529元）。

豐興觀察，中國鋼市在3月、4月適逢旺季，各項成品價格多有上漲，市場憂心當地市場與澳洲原料端之間發生供需變化，又有美伊戰爭導致運費上漲，讓市場交易氣氛回溫，進而引發國際鐵礦砂跳漲，未來需要繼續注意國際局勢走向。

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