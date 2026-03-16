中國第2大晶片商將投產7奈米 被質疑如同中芯「做得出來但賺不到錢」

根據四位知情人士透露，華虹集團旗下晶片代工企業華力微電子正在其上海工廠籌備7奈米晶片製程。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕路透獨家報導指出，根據四位知情人士透露，華虹集團旗下晶片代工企業華力微電子正在其上海工廠籌備7奈米晶片製程，將使其成為中國第二家擁有如此先進技術的晶片製造商。華虹是中國第二大晶片製造商。目前，中國最大的晶片代工製造商中芯國際是國內唯一能夠生產7奈米製程晶片的生產商。

美國自去年以來放寬一些技術出口管制，允許輝達向中國出售其第二強大的AI晶片。儘管限制有所放鬆，但北京方面仍鼓勵國內企業購買本土替代品，以期擺脫對外國供應商的依賴。

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中國華虹集團已開發出可用於生產人工智慧晶片的先進晶片製造技術，這是北京為提高技術自主能力而努力的一個重要里程碑。

路透無法確定華虹是如何獲得先進製造能力，其製造效率如何，以及哪些主要設備供應商參與研發。此前，華虹研發7奈米晶片製造製程的消息尚未見到媒體報導。

三位消息人士稱，中國科技巨頭華為一直在與這家晶片製造商合作開發7奈米技術。

此前，華虹半導體於去年12月宣布計劃收購華力半導體的控股權，並籌集75.6億元人民幣用於資助該晶圓代工廠的技術升級和研發。兩名消息人士稱，華力計劃在今年年底前實現每月數千片晶圓的7奈米晶片初始產能，並計劃之後進一步提高產能。

根據該公司網站介紹，華虹Fab 6是華虹集團旗下七家晶圓廠中最先進的一家，目前採用22奈米和28奈米製程生產邏輯晶片。相比之下，其Fab 5工廠採用40奈米至55奈米的成熟技術生產晶片。

由於外界尚無法得知華虹7奈米的實際良率與製造效率，也不清楚其關鍵設備供應商完整名單，但分析家普遍認為良率不高，成本競爭力有限。此前中芯國際使用荷蘭晶片設備製造商ASML的浸沒式機器製造7奈米晶片，但生產良率仍然很低。外界質疑華虹是否會重蹈中芯的覆轍，也就是在技術上「做得出來」但「賺不到錢」。

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