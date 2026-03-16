虛擬貨幣也能刷！萬事達卡結盟台哥大TWEX 推動加密貨幣日常支付與安全轉帳

萬事達卡與富昇數位簽署合作備忘錄，推動虛擬資產創新應用。圖右為萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文，左為台灣大哥大總經理暨富昇數位董事長林之晨（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕虛擬貨幣在日常消費支付時也能「刷」？萬事達卡今（16）日宣布與台灣大哥大旗下「富昇數位」簽署合作備忘錄，將聯手在台灣擴大虛擬資產的應用場景，包括推動鏈上轉帳、加密貨幣應用於日常支付、加密貨幣出入金等服務，共同推動發展台灣虛擬資產生態系。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文指出，富昇數位為台灣大哥大全資子公司，營運國內首家由大型企業集團打造的虛擬資產交易所「台灣大虛擬資產交易所 （TWEX）」，萬事達卡積極為虛擬資產建立安全且值得信賴的支付基礎設施，目前在全球已推出加密貨幣身份憑證 （Crypto Credential）、加密貨幣支付卡計畫 （Crypto Card Program） 以及萬事達卡多代幣網絡 （Multi-Token Network, MTN） 等解決方案，協助虛擬資產生態系更透明、安全，並且能夠跨生態系整合。

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陳懿文表示，此次與富昇數位簽署合作備忘錄，雙方將聚焦於三大面向共同研究，包括導入加密貨幣身份憑證以優化鏈上轉帳、實現虛擬資產與銀行帳戶的無縫連結，以及強化數位資產交易與結算基礎設施。也就是在台灣推動鏈上轉帳、加密貨幣應用於日常支付、加密貨幣出入金等服務，為台灣消費者打造更安全、便捷的虛擬資產應用體驗。

萬事達卡指出，目前虛擬資產持有者在進行鏈上轉帳時，需先手動輸入複雜的虛擬資產錢包地址，並選擇正確的區塊鏈網絡，只要填錯1個字，錢就找不回來、造成不可逆的損失。萬事達卡加密貨幣身份憑證 （Crypto Credential） 透過以簡單的使用者別名取代複雜的錢包地址，並結合虛擬資產服務提供商 （VASPs） 的個人身份資訊驗證機制，讓使用者進行鏈上轉帳更安全便捷。

此外，萬事達卡更推出萬事達卡多代幣網絡 （Mastercard Multi-Token Network, MTN），串接區塊鏈與傳統金融系統，讓銀行、金融機構和企業夥伴透過API即可使用安全、具擴展性的跨生態系數位資產支付與結算服務。為了讓消費者能夠輕鬆的在日常消費中使用虛擬資產，萬事達卡加密貨幣支付卡計畫 （Mastercard Crypto Card Program） ，讓持卡人可在全球超過1.5億個接受萬事達卡支付的商戶地點，使用錢包中的虛擬資產來支付和消費。

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