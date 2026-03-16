3月還沒買進這4檔？外媒點出「必買清單」台積電上榜

外媒分析師點名3月最想買的4檔AI股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人工智慧（AI）仍然是把握市場長期成長趨勢的好方式。投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury 指出，目前有不少值得關注的股票，但他將重點放在4家公司，這4家公司都直接受益於AI投資浪潮，而且現在看起來都是不錯的買進標的。

1.微軟（Microsoft）

Microsoft正大舉投資AI相關業務，為其雲端運算平台Azure建設大量資料中心，以支援AI運算需求。那麼，微軟現在如何從AI建設潮中受益呢？微軟並沒有自行開發生成式AI模型，而是選擇讓各種開發者在其平台上運行產品。其中最大的合作夥伴之一就是OpenAI。這帶動了Azure的強勁成長，在2026財年第二季（截至2025年12月31日）營收年增達39%。

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隨著AI基礎建設持續擴張，Azure預計將在未來多年保持高速成長。此外，由於客戶已經依賴其基礎設施運行AI工作負載，這些收入具有長期穩定性。儘管前景強勁，微軟股價目前仍較歷史高點下跌約25%，對長期投資者而言是很好的買進機會。

2.輝達（NVIDIA）

輝達近期在股市表現也不太理想，股價較歷史高點下跌約11%，但估值卻相當低。目前其預估本益比約為21.6倍，比整體市場（以S&P 500指數約21.7倍）還便宜。考慮到未來5年AI投資潮帶來的巨大成長潛力，現在買進輝達股票看起來是非常聰明的選擇。

3.博通（Broadcom）

雖然輝達可能是最知名的AI運算公司，但博通正迅速崛起。輝達主要生產可處理多種工作負載的通用型GPU，而博通則開發為特定客戶量身打造的客製化AI晶片。在某些應用中，這些客製化晶片不僅效能更好，成本也更低，但缺點是彈性不足，難以完全取代GPU。因此，在AI運算市場中，很可能會出現多個贏家。未來幾年博通預期將迎來爆發性成長。

2026財年第一季（截至2月1日），其AI半導體部門營收年增106%，達到84億美元（約新台幣2686億元）。公司預計到2027年底，AI晶片營收將超過1000億美元（約新台幣3.2兆元）。短短兩年內出現如此巨大的成長，使博通成為3月值得布局的優質股票。

4.台積電（TSMC）

台積電其實不太在意AI雲端巨頭選擇哪種運算晶片，因為幾乎所有AI晶片都需要由它來製造。台積電是全球最大的晶圓代工廠，在產業中扮演「中立角色」，因此成為各大科技公司的重要合作夥伴。

台積電預計未來多年仍將維持強勁成長。從2024年至2029年，AI相關晶片的年複合成長率（CAGR）預計接近60%。只要AI投資持續增加，台積電仍將是一檔值得長期持有的優質股票。

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