晚年變噩夢！65歲前高管因翻修老家「好意決定」 近600萬退休金慘蒸發

日媒以真實案例揭示，高齡退休族若輕忽空屋與資產運用，辛苦累積的財產可能在一夜之間灰飛煙滅。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕原本應該安享退休生活，卻因一次「好意的決定」讓人生急轉直下。日本一名65歲男子在大型企業擔任部長退休後，為了整修鄉下老家並計畫出租，將3000萬日圓（約新台幣597萬元）退休資產投入翻修工程，沒想到卻因1失誤，不僅多年積蓄幾乎蒸發，家庭關係也因此出現裂痕，晚年陷入沉重打擊。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲的高橋和彥（化名）過去在大企業任職多年，退休前年收入超過1200萬日圓（約新台幣239萬元），退休時領到約3000萬日圓（約新台幣597萬元）退休金，加上長年存款，資產約有5000萬日圓（約新台幣994萬元）。退休後，他與妻子住在東京的公寓，原本計畫過著穩定而寬裕的第二人生。

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然而，父母過世後留下的鄉下老家成了困擾。房屋長期閒置，附近親戚陸續反映庭院樹木越界、屋瓦可能掉落等問題。高橋考量到每年仍須繳納不低的房屋稅，決定乾脆整修房屋並出租，希望一方面解決空屋問題，也能作為退休後的穩定收入來源。

就在整理老家時，一名自稱附近施工業者的男子主動上門，表示只需稍微整修就能以高價出租。原本只是幾百萬日圓的裝修計畫，業者隨後卻聲稱房屋地基嚴重腐蝕，若不立即補強可能倒塌，甚至可能引發鄰里損害賠償，並提出包含地基補強與全面翻修在內、總價高達2500萬日圓（約新台幣497萬元）的工程方案。

高橋當時認為，這筆錢可視為為老後打造「私人退休金」的投資，加上對方表示若一次付清費用，還能免費協助招租，他便未與家人商量，直接匯出大部分退休金。

然而，工程預定開工後，現場卻遲遲沒有動靜。高橋打電話聯絡時，發現對方電話已停用，登記的公司地址也是虛假的。報警後警方表示，由於形式上曾進行過檢查，很難以刑事案件立案；律師也指出，在找不到對方的情況下，追回款項幾乎沒有希望。

最後，高橋只能另外花費數百萬日圓將老房子拆除並整地。原本約5000萬日圓的資產因此消耗過半，只留下沉重的經濟壓力與家庭裂痕。高橋坦言，自己40多年來努力工作都是為了家人，沒想到一次錯誤決定竟造成如此後果，「從那之後，我和妻子幾乎沒有再好好說過話」。

專家指出，近年利用空屋問題與高齡者投資心理的裝修詐騙案件逐漸增加。日本統計顯示，與上門推銷裝修相關的諮詢每年約有1萬件，其中約七成的簽約者為60歲以上。專家提醒，房屋檢查與簽約應分開進行，並尋求第二專業意見，同時避免一次性支付全額工程費，以降低遭詐騙風險。對於退休族而言，處理空屋與資產運用時更應謹慎評估，才能避免辛苦累積的資產在晚年瞬間化為烏有。

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