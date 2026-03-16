他退休後帶790萬移居鄉下「低成本養老」 如今超後悔被迫逃回都市

日媒以真實案例揭示，退休後若只因房價便宜就倉促移居，可能導致退休財務規劃出現巨大落差。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕原本以為退休後搬到鄉下就能享受低成本慢活生活，沒想到夢想很快變成沉重負擔。日本一名62歲男子拿著約4000萬日圓（約新台幣794萬元）的退休資金，花500萬日圓（約新台幣99萬元）買下一棟便宜房資，準備展開嚮往已久的慢活人生。然而，接連出現的高額整修費與生活成本上升，讓他的退休資金在短時間內幾乎腰斬，最終他被迫拋棄理想生活，逃回都市。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，62歲的甘見（化名）在提早退休後，與妻子搬離都市，選擇到自然環境優美的鄉下生活。他將退休金與多年存款合計約4000萬日圓作為老後資金，原本認為即使距離65歲領取年金還有一段時間，也足以支撐兩人生活。為了節省開支，他們購入一棟屋齡數十年的房子，價格只需500萬日圓，並打算一邊居住一邊慢慢自己整修。

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然而，入住後才發現，現實與想像差距極大。冬季寒冷遠超預期，不僅室內四處漏風，甚至曾出現屋內水結冰的情況。請來業者檢查後，才得知房屋水管系統老舊，必須大規模翻修，同時還需要進行隔熱工程。不久後又發現白蟻侵蝕問題，最終整修費用累計超過1500萬日圓（約新台幣298萬元），讓原本的退休存款瞬間只剩約2000萬日圓（約新台幣397萬元）。

雪上加霜的是，近年物價持續上漲，也讓原本以為「鄉下生活較便宜」的想法破滅。甘見表示，當地只有少數幾家商店，缺乏競爭，許多食品價格甚至比都市更高，加上家中使用桶裝瓦斯，每月能源費用也相當可觀。此外，由於交通不便，夫妻兩人都必須開車出門，油價上漲讓汽油費、保養費與車檢費成為沉重負擔。

在生活成本與整修費雙重壓力下，甘見逐漸意識到資金消耗速度遠超預期，他後悔嘆「如果繼續這樣下去，可能在開始領年金之前，存款就會先歸零。」面對可能出現的財務危機，他最終決定放棄鄉下生活，忍痛出售房子，並返回都市租住中古公寓，重新規劃退休生活。

專家提醒，鄉下住宅價格雖然較低，但車輛維持費、能源費用與生活基礎設施不足等因素，往往會讓整體生活成本增加。若只因房價便宜就倉促移居，可能導致退休財務規劃出現巨大落差，因此在做出決定前，應全面評估長期生活成本與風險。

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