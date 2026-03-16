6旬婦靠200萬積蓄養老卻被當提款機！笑面虎媳婦因「1句話」 超慘下場曝光

6旬婦靠200萬積蓄養老卻被當提款機！笑面虎媳婦因1句話，超慘下場曝光。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有1000萬日圓（約新台幣200萬）積蓄的68歲婦人洋子，長期被「面帶微笑」的媳婦當做提款機，直到某日洋子要想車，但媳婦竟回換二手車完全可以，緊接著要她幫忙支付孫女的學費，讓洋子忍耐徹底崩潰，不僅要求媳婦將先前代付320萬日圓（新台幣64萬）按時還款，且斷絕之後的經援，而面對婆婆突回其來的反擊，讓媳婦徹底驚呆了。

日媒報導，洋子說，媳婦美沙（化名，38歲）總是帶著輕鬆的笑容，說：「婆婆，您能不能幫我支付女兒凜的鋼琴課費用？」

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「當然，」洋子笑著回答，但內心卻嘆了口氣，「又來了。」這已經是這個月她第3次被要求「代付」了。

洋子的兒子（40歲）十年前娶了美沙，表面上看，她們婆媳關係很好，至今為止也沒有出現過什麼大的矛盾，然而，這一切都多虧了洋子的體貼。

洋子說，那是因為過去幾年裡，美沙總是抓住一切機會向我要錢，雖然美沙稱之為“借錢”，但我借給她的錢，她真正還回來的次數屈指可數。

洋子進一步說明，開始提供這筆錢的原因要追溯到5年前，當時她的兒子和媳婦在附近蓋了1棟房子，洋子送給他們100萬日圓（約新台幣20萬）作為喬遷禮物。

這筆錢來自洋子已故丈夫留下的部分人壽保險賠償金。毋庸置疑，這筆錢對洋子晚年生活至關重要，然而這筆錢也具有「對未來的投資」的意義，洋子說「這是一生只有一次的機會」以及「如果這能幫助我和美沙相處……」之類的話。

然而，這或許是個誤會，看來美沙把我誤認為「方便的錢包」。

此後，要求逐漸升級，美沙總是帶著微笑要求預付孫輩的學費、家庭旅行費用和外出用餐費用等。

然而，洋子的資產只有丈夫留給她的房子和大約1000萬日圓（約新台幣200萬）的積蓄，而她通常每月靠著約12萬日圓（約新台幣2.4萬）的退休金生活，沒有任何經濟空間。

洋子說，當時她生活在對美沙的恐懼中，心想：“一想到她（美沙）什麼時候會再次向我要錢，我就害怕極了……”

此前，洋子為了避免惹麻煩，忍受了許多苦難。然而，某件事的發生，讓她「忍耐的堤防」徹底崩潰了。

當洋子告訴美沙，她打算換掉開了10年的車，然後美沙說：「岳母，二手車完全可以。更重要的是，您能不能幫我支付凜的暑期學校費用，那可是30萬日圓（約新台幣6萬）呢」？

對於美沙的反應，讓洋子耐心達到極限，並脫口而出：「你以為你是誰？！我為什麼要忍受這一切？！」

美沙被婆婆出乎意料的反擊弄得說不出話來，因為她的婆婆一直以來都非常和藹可親，對一切都十分包容。

一旦洋子的決心轉變，她便堅定地表達了她一直以來壓抑的情感以及她接下來的計劃。

洋子進一步指出，「美沙，我一直都有記錄我預支給你的所有款項。你猜猜有多少？320萬日圓，這筆預支款項不是贈予，而是貸款，我不是要你1次性還清，但請務必按時還款」。

美沙的表情突然完全變了，她問道：“你為什麼對我這麼冷淡？我們不是一家人嗎？”

洋子回應說，你知道，我也有自己的生活要過。從現在開始，我要你為我所支付的一切費用，都寫1張借據。

洋子進一步說，我之所以能提供幫助，是因為我手頭有餘力，然而，如果這種情況繼續下去，我擔心自己的生計，所以以後我無法提供任何經濟援助。

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