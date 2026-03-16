超級央行週登場！新台幣應聲貶破32元整數大關

新台幣應聲貶破32元整數大關，創逾10個月新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東情勢未解，國際油價在每桶站上100美元大關後，避險資金持續湧入美元，使得美元指數也衝上100，新台幣兌美元匯率今早應聲貶破32元整數大關，目前大貶逾1角，最低下探至32.022元，為去年5月2日以來首度見到32字頭。

美伊從228開戰以來，進入第三週，迄今仍未有緩解跡象，尤其荷姆茲海峽至今仍遭到封鎖，油價上漲帶動通膨升溫疑慮揮之不去，市場擔憂聯準會可能延後降息時程，更進一步提升美元吸引力，使非美貨幣普遍承壓。

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新台幣匯價自美伊開戰以來，兩週來重貶6.67角，上週五最低下探至31.99元，尾盤在央行調節下，收在31.918元，今早在美元續強、資金持續匯出下，應聲貶破32元整數大關。

觀察主要亞幣，日圓也逼近160兑1美元關卡，幾乎完全失去避險貨幣功能。

尤其本週也將進入超級央行周，包括歐洲、美、日本以及台灣央行都將召開利率會議，市場普遍預期，聯準會仍將維持利率不變，央行利率也將連8凍，但市場將密切關注各央行對伊朗衝突的看法及政策回應。

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