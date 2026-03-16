不怕停電！台電挹注1億 助中山大學建微電網可供電48小時

中山大學副校長郭志文（左）與台灣電力公司董事長曾文生（右）簽署「115年度大學節能及電力韌性推動建置案」合作備忘錄。（台電提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為讓校園遇突發停電時，重要防災設施仍可維持至少48小時的電力供應，中山大學與台電近日簽署「115年度大學節能及電力韌性推動建置案」合作備忘錄，台電將挹注1億元，在校園建置整合再生能源、儲能設備與智慧能源管理的「微電網系統」。

「微電網」被視為能源轉型與城市防災的重要技術之一，它可視為縮小版的電力系統，平時與大型電網併網運作，一旦電網發生事故，便能迅速切換為「孤島模式」，利用自身的發電與儲能設備維持區域供電，提升整體電力韌性。

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中山大學副校長郭志文表示，台電在技術與經費上的支持，讓學校得以打造結合節能、韌性與研究功能的智慧能源校園。初步以國研大樓為試驗區域，微電網建置完成後，不僅能在災害或突發停電時提供穩定備援電力，也能透過智慧能源管理系統進行用電調度，提升能源效率並降低電費支出。

中山大學總務處指出，校內也設置容量超過1MWp的太陽能發電系統，透過儲能系統，即使在夜間沒有太陽能發電的情況下，仍可支撐至少4小時以上的電力供應；若在日間結合太陽能發電，供電時間可進一步延長。

當發生天然災害或其他不可抗力事件時，系統還可切換為「防災微電網」，縮小供電範圍並優先維持緊急防災據點。若僅保留緊急防災留置中心並將負載控制在250kW以下，搭配儲能與太陽能設備，校園即可提供48小時以上的防災用電。

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