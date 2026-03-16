新纖南港總部開工 吳東昇：打造集團雙核心科技樞紐

新纖董事長吳東昇（左起）、總經理歐金達看好今年營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕新光合纖（1409）南港企業總部今日開工動土，預計2030年完工並取得使用執照，董事長吳東昇表示，結合旗下桃園楊梅幼獅產業園區創新中心「InnovHUB」，打造「前店後廠」雙核心布局，從資本、研發到製造端全面串聯，鎖定AI機器人、生技與綠能等新興產業，推動集團由結合紡織本業大步轉型，邁向科技與創投整合平台。

吳東昇指出，南港總部定位為「前店（Front Shop）」，憑藉高鐵、台鐵與捷運三鐵共構優勢，成為企業對接資本市場、國際客戶與新創資源的重要門戶；楊梅InnovHUB則扮演「後廠」角色，提供製造、測試與量產支援，形成從構想到落地的完整產業鏈，強化營運效率與市場反應速度。

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在產業布局上，新纖同步導入旗下蓋亞資本（Gaia Capital），主打「生產式創投」模式，強調不僅提供資金，更整合集團既有製造資源與測試場域，以「母雞帶小雞」方式扶植新創團隊，聚焦無人載具、AI機器人、生物科技及綠能科技四大領域，加速技術商品化與規模化發展。

吳東昇認為，南港企業總部亦將結合周邊產業聚落效應，與南港軟體園區、國家生技研究園區形成連結，吸引資訊服務與策略性產業進駐，打造高密度科技辦公聚落。南港總部大樓規劃為地上18層、地下4層鋼構建築，具備綠建築銀級與太陽能設施，並導入智慧停車與多元商業機能，提供企業營運與生活整合環境。

硬體設計方面，吳東昇提到，南港總部由台北101團隊操刀，以紡織本業為靈感，透過線條交織呈現「光之經緯」意象，強調永續與機能並重；其中高樓層規劃為企業總部使用，中低樓層則開放一般事務所與商業服務進駐，提升空間使用效率與產業連結性。

吳東昇強調，透過南港與楊梅雙基地連動，將匯聚企業資源與創新能量，打造兼具資本、技術與製造能力的產業生態系，進一步推動企業邁向垂直整合的「雙核心科技樞紐」轉型，並為下一階段產業佈局奠定基礎。

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